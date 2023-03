Un passo indietro per le provinciali Alle spalle una giornata amara

C’è stato un passo indietro per le provinciali di Eccellenza. Se per il Fossombrone un mese fa un pareggio a Marina di Montemarciano sarebbe stato un risultato positivo non lo è stato domenica, anche perché non è servito per mantenere la leadership del campionato. Anche per l’Atletico Gallo il punto contro il Castelfidardo è cosa poca per rafforzare la posizione nei playoff. Per l’Urbino è arrivata una sconfitta, anche questa pesante perché lo allontana dalla griglia degli spareggi promozione. Tutto questo o quasi a tre giornate dal termine.

LA CORSA. Sei squadre raggruppate nel giro di 4 punti si giocheranno la vittoria finale e un posto nei quattro disponibili per i playoff. Ma vediamo quale sarà la corsa delle prime due (A. Ascoli e Fossombrone) deputate più delle altre per la vittoria finale. La capolista Atletico Ascoli che ha 47 punti dovrà vedersela in trasferta con l’Atletico Azzurra Colli (quarta in graduatoria a meno 3), poi in casa ospiterà il Castelfidardo (attualmente in zona playout) e nell’ultima giornata dovrà far salire al Montefeltro per affrontare l’Urbino. Il Fossombrone da parte sua che di punti ne ha 46, è atteso dal match casalingo contro la Maceratese (ormai salva), dalla trasferta di Osimo (che con 43 punti ha ancora la speranza di reinserirsi nei playoff) e dall’ultima gara (in casa) contro l’Atletico Gallo (44 punti e in piena corsa playoff). Ora domenica si ritorna in campo, poi si riposa per la sosta pasquale, sette giorni dopo si rigioca e la successiva giornata si riposa per il Torneo delle Regioni, la domenica dopo si scende in campo per l’ultima giornata. Uno ‘spezzettare’ che non piace a molti.

I COMMENTI. Il diesse dell’Atletico Gallo Ettore Mariotti così commenta l’1- 1 con il Castelfidardo: "Non abbiamo fatto una bella prestazione, non siamo stati all’altezza della situazione, partita un po’ sottotono, comunque siamo ancora lì, consideriamo positivamente il pareggio e ci rimbocchiamo le maniche per questo finale molto interessante". Sugli spalti a vedere la partita Marina –Fossombrone il Consigliere Federale Mosè Mughetti: "Ho assistito ad una buona partita, con una bella cornice di pubblico, giocata con grande intensità dalle due squadre; sinceramente non sembrava affatto una gara tra la prima e l’ultima della classifica, il Marina non ha dimostrato i 28 punti di differenza, si è portata meritatamente in vantaggio, ha avuto pure l’occasione per chiudere la contesa, ma il Fossombrone con un grande forcing finale ha raggiunto il meritato pareggio, conquistando un punto prezioso, perché seppur perdendo la vetta della classifica, domenica prossima può approfittare dello scontro diretto fra le due compagini ascolane, e se dovesse far suo l’incontro con la Maceratese potrebbe tornare in testa, e a due turni dal termine, potrebbe veramente significare serie D".

