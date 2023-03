Un pienone di partecipanti al trofeo in palio a Tavernelle

Bella gara domenica 26 marzo alla Bocciofila Tavernelle, presieduta da Roberto Bonci, nella frazione di Tavernelle di Colli al Metauro. Agli ordini del direttore di Gara Giovanni Emili era in programma la ventiduesima edizione del Trofeo Biagiotti, competizione per formazioni di coppia, divisa nella gara per giocatori di categorie AB e in quella per giocatori di categorie CD. Alla gara AB hanno partecipato 76 formazioni, a quella CD erano invece iscritte 109 coppie. Nella gara AB successo per i fratelli Salvatore e Giovanni Ferragina (Fontenera Cerreto d’Esi) che in finale hanno sconfitto con il punteggio di 12-8 Francesco Lisotta-Davide Palazzini (Lucrezia). Terzo posto per Alessandro Marchegiani-Gianluca Conigli (Bar Cardelli Monsano), quarti Antonio Subissati-Emanuele Cenci (Metaurense Calcinelli). Nella gara CD vittoria per i padroni di casa Andreano Giovannoni-Simone Rosati (Tavernelle) che in finale hanno sconfitto con il punteggio di 12-4 Caterbo Giangolini-Giannino Vincenzi (La Novilarese). Terzo posto per la coppia tutta in rosa del Lucrezia composta dalle campionesse d’Europa femminili Flavia Morelli-Chiara Gasperini che in semifinale avevano ceduto per 12-8 ai vincitori della gara. Quarti Gelsomino Torcolacci-Nello Ducci (Durantina Urbania).

l. d.