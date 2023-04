Una concorrenza più che mai agguerrita

A quattro giornate dal termine l’Alma è padrona del suo destino. Fuorigioco la Vigor Senigallia (60 punti) e il Trastevere Calcio (55), che praticamente sono già qualificate, i granata con i loro 48 punti hanno la concorrenza del Cynthialbalonga (47), Matese (43) e Porto d’Ascoli (42) per quanto riguarda gli altri due posti da assegnare nella griglia dei playoff. La giornata odierna, con gli scontri tutti casalinghi delle squadre interessate – Fano-Montegiorgio, Matese-Samb, Porto d’Ascoli-Nuova Flroida – potrebbe già fornire indicazioni quasi definitive sulla certezza dei playoff se i granata dovessero vincere. Dopodiché rimane da decidere se per il Fano sia meglio qualificarsi come quarta o quinta nella ipotetica lotta con il Cynthialbalonga. Dato per certo che lo spareggio playoff , in gara secca, il Fano lo debba giocare fuori casa, arrivare quarti significa andare a Roma per affrontare il Trastevere Calcio, mentre classificarsi quinti produrrebbe il quarto derby della stagione contro la Vigor Senigallia, dopo i due in campionato e quello in Coppa Italia. Considerata la vicinanza della trasferta e la ormai accesa rivalità nata tra le due tifoserie, certamente questo scontro sarebbe gradito a tutti.

s.c.