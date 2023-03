Una giornata di scontri diretti Il campionato riparte col botto

E’ l’unico dei nazionali della Vuelle che non ha messo piede in campo durante questa finestra che ha concluso le qualificazioni mondiali, nonostante fosse stato convocato dal Ct della Grecia. Così Charalampopoulos è rientrato un giorno prima in città riunendosi alla squadra insieme a Visconti e Gudmundsson mentre Delfino, tornato martedì in Italia, ha ripreso ad allenarsi ieri. La Vuelle, di nuovo al completo, ha recuperato anche gli Under 19, tornati carichi dalla seconda fase della Next Gen Cup con in tasca la qualificazione alle Final Eight di Napoli e il premio di mvp per Stazzonelli. Anche Brindisi ha avuto fuori tre giocatori con le rispettive nazionali: Mezzanotte con l’Italia, Riismaa con l’Estonia e Bayehe con il Camerun. Il campionato riprende domenica con la 5ª giornata di ritorno, proponendo scontri molto interessanti come Sassari-Venezia che vale molto in chiave playoff, Verona-Reggio Emilia scontro diretto tra penultima e ultima che dirà molto in chiave salvezza, mentre Trieste-Treviso mette in palio punti che possono tener vivi i sogni di chi vincerà e allontanare le paure. Pesaro giocherà per tener stretto il suo quarto posto, che Brindisi tenterà invece di insidiare. Intanto, questa sera alle 21,20 su Rossini tv nel programma "Insieme a canestro" condotto da Marco Cadeddu sarà ospite Luca Pentucci, assistente di Repesa.