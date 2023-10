Una grande risposta a PESARO, peccato averli delusi: 5.049 spettatori al debutto

Sono venuti in 1.600 a dar manforte agli abbonati. I 5.049 spettatori di domenica sono il più bel biglietto da visita che il pubblico Pesaro potesse presentare alla sua squadra al debutto fra le mura amiche. E’ stata aperta una delle gradinate per ospitare le scuole e questo succederà sempre grazie all’iniziativa dei coupon, era aperto anche uno spicchio del settore M per le società dell’entroterra. La coreografia della curva, poi, è stata eccezionale. Mandare a casa delusa tutta questa folla arrivata al palas con tanto entusiasmo è stato un vero peccato, non tanto per il risultato, quanto per le poche emozioni regalate, dato che la partita è stata sempre nelle mani di Venezia e non si è acceso mai un lampo di speranza se non in apertura di ripresa, un lampo subito spento dalla reazione della Reyer. Torneranno? Dipende dalla squadra convincerli di nuovo.