Era lo scorso 30 dicembre quando la Carpegna Prosciutto perdeva 95-76 al PalaBigi di Reggio Emilia facendo comparire i primi allarmismi senza contare l’assenza di Kravic e il contraccolpo psicologico della sconfitta in overtime contro la Virtus Bologna di quattro giorni prima. Da quella partita la VL di Jasmin Repesa ha ripreso il suo cammino di marcia inanellando tre vittorie in fila prima di cadere domenica scorsa a Sassari, mentre la reggiana di Dragan Sakota è caduta anch’essa in modo pesante contro Sassari prima di vincere a Trento e battere a domicilio l’Olimpia Milano. La squadra emiliana è ancora fanalino di coda della classifica con 10 punti, ma le tre vittorie nelle ultime cinque le hanno permesso di restare agganciate a -2 dal terzetto sovrastante e contando lo scontro diretto Verona-Treviso ecco che la banda biancorossa arriverà alla VitriFrigo Arena carica e preparata. In cabina di regia nulla è cambiato rispetto all’andata, Andrea Cinciarini guida l’attacco con i suoi ritmi, 11,5 assist, leader nel campionato, ma capace anche di segnare da dietro l’arco come accaduto nella gara del 30 dicembre (tre triple a segno per lui che tira con il 25% in stagione) mentre Sacar Anim da guardia mantiene il compito di segnare e difendere (45 da tre anche per lui all’andata); ciò che è cambiato è lo spot di straniero in uscita dalla panchina, occupato a fine dell’anno da RJ Nembhard mentre ora da Jeremy Senglin (14 punti contro Milano e zero l’ultima). Nel match del PalaBigi fu molto ispirato Michele Vitali, il quale arrivava da un momento no al tiro e segnò 15 punti con 35 da tre punti; l’ultimo impegno contro Brindisi non l’ha però disputato, perciò è da capire se sarà della partita. Nel ruolo di ala titolare troviamo Osvaldas Olisevicius ben supportato dall’uscita dalla panchina da Artur Strautins.

l. s.