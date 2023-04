"Una vittoria di grande prestigio per tutta la società: domenica li festeggeremo"

E’ in festa tutta la società con i ragazzi dell’Under 19. Alcuni di loro - Umberto Stazzonelli, Mamadou Dia e Pietro Sablich - si allenano tutti i giorni con la prima squadra e a loro sono arrivati ieri tanti messaggini di congratulazione da parte dei compagni più grandi per il trofeo conquistato. Chissà che questo successo dei ’babies’ non porti anche nel loro spogliatoio una ventata di entusiasmo e la voglia di provare di nuovo sentimenti di felicità, com’è stato nella prima parte della stagione.

"Domenica prossima, nell’intervallo della partita contro Scafati, li porteremo sicuramente sul parquet con la coppa per fargli prendere gli applausi che meritano dal pubblico di Pesaro - dice Walter Magnifico, ieri sceso a Napoli con il diesse Cioppi - per il gioco espresso, il coraggio e l’applicazione difensiva. Faccio i miei complimenti più vivi a Giovanni Luminati che sta dimostrando quanto vale, non a caso coach Capobianco lo ha voluto come suo assistente della Nazionale Under 18. Ma questa è solo una tappa, a maggio ci saranno le finali nazionali alle quali arriviamo fra l’altro con 22 vittorie su 22 e sono convinto che questo gruppo possa ancora dire la sua".

Una soddisfazione enorme per la Vuelle: "Sì, una vittoria di prestigio, con una finale ricca di tensione dove i ragazzi hanno mantenuto il controllo. E’ stato bellissimo vederli festeggiare con le medaglie al collo e la coppa fra le mani - contina Magnifico -. Qui a Napoli si è visto anche chi in serie A lavora ancora con i giovani e punta sul vivaio. E noi siamo certamente fra i club che prestano ancora attenzione al settore giovanile, che non lo trascurano, nonostante le problematiche che comporta portare avanti tutto il discorso insieme alla serie A".

Stazzonelli, premiato come mvp, ha giocato delle finali strepitose e ci si chiede quali prospettive può avere questo ragazzo che ha firmato un quinquennale con la Carpegna Prosciutto: "Umberto ha delle grosse potenzialità, da due anni si allena costantemente anche con la serie A avendo avuto allenatori come Banchi e Repesa che lo hanno certamente aiutato nel suo percorso di crescita. E’ comunque importante che abbia avuto un impatto sostanzioso anche nel mondo giovanile, a fine anno decideremo insieme a lui il passo successivo da fare".

Elisabetta Ferri