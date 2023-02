"Una Vuelle in gran forma contro Brindisi"

"Riunione per il mercato? Assolutamente no – dice il ds Stefano Cioppi –. Eravamo in riunione questa mattina con Repesa solamente per pianificare il lavoro di questi giorni perché vogliamo arrivare alla partita contro Brindisi in forma fisicamente come se fossimo ad inizio di campionato ed anche tonici a livello mentale".

Una formazione ridotta, quella che ha disposizione Repesa perché quattro giocatori sono impegnati con le rispettive nazionali "ed è importante il fatto che Visconti appena entrato abbia messo dentro 7 punti (nella sfida vinta dall’Italia sull’Ucraina per 85.75). Ma non solo questo perché la Nazionale ha trovato equilibrio con lui Spissu e Mannion in campo per cui Pozzecco lo ha fatto giocare minuti importanti come tutto l’ultimo quarto", continua Cioppi.

Che Visconti non sia un ragazzo timido lo si era capito da un pezzo perché dopo un inizio di campionato tentennante ha poi ingranato la quarta facendosi sentire come specialista al tiro ed anche per la grinta che mette in campo.

Ma la formazione biancorossa, al di là delle prestazione dei singoli, è comunque in questo momento impegnata nei richiami fisici "ed andremo avanti fino a martedì o mercoledì della prossima settimana con questi richiami, dopodiché si tornerà al lavoro di squadra andando a preparare la partita con Brindisi che è una fomazione che è in fase di crescita. Per questo noi dobbiamo puntare sulla intensità".

Ma tra quelli che stanno correndo di più in questi due giorni c’è Rahkman "che dopo un inizio in grande spolvero ha avuto un momento di flessione anche sotto il profilo fisico ed è per questo che è molto impegnato in questi giorni di richiami sotto il profilo fisico – continua Cioppi – anche perché si è davanti ad un giocatore che inizia ad avere un mercato importante".

Ma sotto il profilo di m ercato visto che ci sono anche i soldi in mano, che accade? Nulla di particolare rispetto a quello che è emerso negli ultimi giorni. "Abbiamo guardato il mercato e lo stiamo monitorando tutti i giorni per avere un quadro costantemente aggiornato. Ma diciamo che i giocatori che potevano interessare per una ragione o per un ’altra non si sono liberati per cui non siamo entrati sul mercato. Ma questo non vuol dire niente perché abbiamo sempre gli occhi puntati su quello che accade e sui giocatori che si stanno liberando perché non si sa mai, corna facendo".

Comunque è chiaro a questo punto che un americano se proprio il gioco non vale la candela non arriva, per cui si stanno monitorando tutti gli eventuali movimenti che si possono verificare nelo nostro campionato per quello che riguarda il mercato degli italiani".

Come si sta dicendo da ormai qualche giorno, massima attenzione all’interno della società agli equilibri interni del gruppo senza cercare inutili ribaltoni che potrebbero generare solamente problemi all’interno di un gruppo che trova la sua forza proprio nella coralità della squadra.

m.g.