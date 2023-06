"Un’Alma da preservare" Accorato appello di Urbinati

"Oggi come oggi è importante non disperdere ciò che di buono è stato fatto in questa stagione, dalla creazione di un gruppo alla valorizzazione dei giovani e anche dal ritorno in massa dei tifosi accanto all’Alma Juventus Fano". A lanciare questo appello è Gianluca Urbinati, centrocampista 35enne di Marotta, tornato quest’anno a vestire la maglia granata con ottimi risultati. Dal suo arrivo, infatti, la formazione granata ha intrapreso una rincorsa che l’ha portata alla fine a vincere i playoff.

E Urbinati anche a questo si riferisce quando dice: "Spero che si dia continuità alla stagione appena conclusa e che si possa proseguire sulla strada intrapresa perché si è rivelata quella giusta, che ha dato tante soddisfazioni a noi giocatori e agli sportivi fanesi. Sarebbe davvero un peccato che finisse tutto in così breve tempo".

Il forte mediano granata, infatti, guarda anche più lontano: "Se ci fosse l’opportunità di un ripescaggio, secondo me sarebbe un’occasione da cogliere al volo. L’ho già sperimentato con la Fermana. Fare la Serie C, oltre a dare più visibilità in tutti i sensi, alla città, alla proprietà e alla squadra, consentirebbe anche di ottenere introiti finanziari più consistenti per le casse societarie, specie se si dovesse continuare a lavorare sui giovani come è stato fatto in quest’ultimo campionato. Paradossalmente – ha aggiunto Gianluca Urbinati – si avrebbero maggiori vantaggi in Serie C che allestire una squadra competitiva per la Serie D". Urbinati ci tiene a questo Fano che ha visto plasmarsi sotto i suoi occhi, da veterano.

"Spero che anche il Comune di Fano e tutta la città diano una mano invogliando il presidente Russo a proseguire nel progetto. Mi auguro che si trovi presto una soluzione in modo da ripartire tutti assieme". È un po’ quello che si è proposto di fare il presidente del settore giovanile del Fano Franco Pantaleoni che sta lavorando per convincere il presidente Russo a rimanere alla guida dell’Alma e per trovare chi gli possa dare una mano. Il confronto dell’altro giorno con il Sindaco Massimo Seri è servito a rafforzare la convinzione che, in mancanza di soggetti disponibili a rilevare la società, occorra andare avanti con l’attuale presidenza in modo da scongiurare il rischio di una mancata iscrizione. Per questo Franco Pantaleoni si è messo subito al lavoro per cercare di coagulare un gruppo di imprenditori fanesi che possa sostenere la società e gli sforzi finanziari del presidente Russo. Come ha anche ricordato Urbinati, l’Alma ha creato un patrimonio in termini di gruppo squadra che ha un valore e possiede le capacità per raggiungere obiettivi importanti. Anche se è già partito mister Mosconi, accasatosi al Campobasso, si tratta ora di conservare per lo meno l’ossatura della squadra che ha davvero entusiasmato nella seconda parte del torneo. Un tentativo in questa direzione va sicuramente fatto in tempi anche piuttosto celeri, prima che gli stessi giocatori scelgano altre strade.

