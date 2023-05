Under 13 che colpo: Italservice Loreto alle finali nazionali

Con la fine di maggio si avvia al termine la stagione delle formazioni giovanili. Per prima è terminata l’annata super della Papalini under 19, vincitrice alla Next Gen di Napoli e quarta classificata alle finali nazionali di Agropoli dopo un cammino da imbattuta fino alle semifinali. Finali nazionali mancate invece sia dall’under 17 eccellenza allenata da Paolo Calbini che dall’under 15 di coach Mattia Costa. I ragazzi nati nel 2006-2007 terminano una stagione comunque positiva al quarto posto nel girone interregionale, non riuscendo ad accedere agli spareggi; i biancorossi 2008 invece non riescono a conquistare le finali nazionali per una beffarda differenza canestri. Stella Azzurra, Ggs Cuneo e Vuelle arrivano infatti a pari merito a 4 punti ma passano le prime due per miglior differenza canestri. Concluse le partite in programma anche per l’under 14 di Enzo Belloni, terzi nel campionato regionale dietro Ancona ea pari merito con Porto Sant’Elpidio che ha ancora una partita in meno. Grandi soddisfazioni per l’annata under 13 dove, all’interno del torneo "Jr. Nba" organizzato dalla Fip, i ragazzi dell’Italservice Loreto targati Los Angeles Lakers hanno trionfato nella Lega nr.9 battendo la Stamura Ancona in semifinale 51-50 con una gran rimonta e nella finale regionale Porto Sant’Elpidio 69-68 conquistando così l’accesso all’evento finale di Pescara in programma il 9-11 giugno.

Leonardo Selvatici