Under 17 dai muscoli d’acciaio: Salvi al meeting dei migliori

La Polisportiva Nuoto Montefeltro che non si occupa solo di nuoto ma cura anche altre discipline sportive come il sollevamento pesi. Il club ha partecipato a Verona all’ Italian Weightlifting Championships under 17 con il giovane atleta Francesco Salvi. "Un ragazzo volenteroso e caparbio – dice l’allenatore Davide Perez – che vive a Peglio e ogni giorno scende a Urbania per i suoi allenamenti. Ad accompagnarlo il nostro coach Davide Perez, anche lui alla sua prima Finale Nazionale di Pesistica. Il cammino della nostra polisportiva nella pesistica nasce nel 2018 con la prima affiliazione alla Fipe, da lì qualche anno di assestamento, tanto entusiasmo e buona volontà che ci portano a vivere questa magnifica giornata. La prova di Francesco è iniziata con un bello strappo ed è proseguita con alcune alzate fallite, quindi l’atleta ha concluso la sua gara con un fantastico slancio e registra il suo personal best".

Francesco oltre alla guida di Davide ha potuto seguire i consigli di Jacopo Bruno Spaccazocchi, secondo allenatore che con lui ha fatto un cammino lungo e variegato di allenamenti quotidiani. "La preparazione multisportiva – aggiunge Perez – ha permesso al nostro diciassettenne di poter scegliere la disciplina a lui più affine e da qui in poi ne vedremo delle belle. Partecipare ad una competizione così importante e di rilievo nazionale, è stata una esperienza strepitosa per tutti e per lui in particolare, così desideroso di migliorre. Una manifestazione che ha accresciuto la nostra passione e la nostra voglia di migliorare. Incontrare gli astri nascenti di questo sport e i grandi allenatori di livello nazionale e internazionale ci è di grande stimolo per proseguire sulla strada dell’approfondimento tecnico e di quello della performance. È sicuramente siamo solo l’inizio di un grande percorso e di un nuovo capitolo sportivo e agonistico della nostra grande Polisportiva".

am.pi.