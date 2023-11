Under 19: i biancorossi imbattuti dominano con il triangolo di qualità composto da Stazzonelli-Maretto e Giovanni Sablich: 91-62. Pesaro vince il big match contro la Stamura

Dopo l’avventura in Next Gen di settimana scorsa, l’under 19 di Giovanni Luminati è tornata in campo nel campionato di Eccellenza. La sesta giornata prevedeva un altro incontro molto sentito contro la forte Stamura Ancona. La Carpegna Prosciutto Papalini si è presentata con le scarpe ben allacciate. Con Stazzonelli e Maretto a guidare il team (rispettivamente 21 e 18 punti), la VL mette la freccia già al decimo minuto con un 22-8 di parziale, che aumenta fino al 43-21 dell’intervallo. Il terzo quarto è l’unico parziale in cui Ancona riesce a recuperare qualche punto (20-24), dopodiché la VL riallunga fino al 91-62 finale, con Giovanni Sablich ormai uomo ovunque per la squadra biancorossa ancora una volta grande protagonista dopo una super next generation. Non riesce a sbloccarsi invece il Bramante, il quale perde il duello con Perugia 64-55 a causa di un primo tempo da soli venti punti segnati.

Comanda la classifica la VL anche in under 17, girone B, con la vittoria ottenuta sul campo di Jesi 43-67 e il turno di riposo osservato questo weekend; questa sera poi, in Baia Flaminia, andrà di scena il recupero della terza giornata tra Carpegna Prosciutto e Delfino. La stessa Delfino che ha ritrovato la vittoria nell’ultimo turno per 69-58 in casa contro Metauro, raggiungendo a quota quattro punti Jesi e Senigallia al terzo posto.

Nel girone A di under 17 il Bramante ha incassato invece la terza sconfitta in campionato, sconfitta 69-59 a Civitanova Marche, perdendo così contatto dalla testa della classifica; appuntamento a domani per cercare il riscatto contro Matelica. Nel campionato under 15 eccellenza la VL cerca l’aggancio alla capolista Ancona con l’impegno in trasferta di domani a Recanati, dando così seguito alla propria imbattibilità stagionale. L’altra pesarese, l’Italservice Loreto, rimane a zero punti dopo la sconfitta a Fossombrone per 95-55.

Leonardo Selvatici