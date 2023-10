Under 19: la Vuelle sorride a Pesaro, Bramante piange

È ripartita lunedì la stagione giovanile e i primi a scendere in campo sono state le dodici formazioni del campionato under 19 eccellenza girone 5, tra cui figurano le due pesaresi, Papalini Carpegna Prosciutto e Bramante. Esordio casalingo positivo in Baia Flaminia per la Vuelle allenata da Giovanni Luminati, che ha vinto per 83-65 contro la Stars Basket Bologna, squadra nata da un accordo tra Star Bologna e SG Fortitudo. La Vuelle schiera Maretto e Sgarzini come fuoriquota classe 2004, con il primo che è stato il miglior marcatore con 17 punti, accompagnato egregiamente dal 2006 Stazi, arrivato quest’estate dalla Vis Ferrara. Segnano 11 punti anche Di Francesco e Aloi, dopo aver esordito in serie C sabato scorso con la maglia del Basket Giovane.

Esordio amaro invece per il Bramante, che cade in casa contro la Fortitudo Bologna (65-73 il risultato finale) dopo una partita complicata, sempre sotto nel punteggio; miglior marcatore è il 2006 Delli Compagni con 16 punti seguito da Scavolini e Cavedine a 15 e 13 punti. I prossimi appuntamenti per gli Under 19 saranno a Colleferro (Roma) per la Carpegna Prosciutto e a Bologna contro Stars Basket per il Bramante, entrambe lunedì prossimo. Nelle altre partite, stravincono la Virtus Bologna (104-55 contro Perugia) e Virtus Lanciano (101-68 contro Colleferro) mentre questa sera chiudono la prima giornata Ancona e Forlì.

Domani inizia poi anche il campionato Under 17 d’Eccellenza, con ben tre società pesaresi che partecipano, divise però tra i due gironi: il Bramante è stato inserito nel girone A, mentre la Carpegna Prosciutto e la Delfino nel girone B. La Vuelle allenata da Mattia Costa esordirà in Baia contro Foligno alle 18.30 mentre la Delfino avrà il debutto ad Ancona sabato; il Bramante, sempre giovedì, sarà di scena a Villa Fastiggi contro Perugia. Per l’esordio dei ragazzi del 2009 con l’Under 15, nel derby contro l’Italservice Loreto, dovremo aspettare invece le 11 di domenica 15 in Baia Flaminia.

Leonardo Selvatici