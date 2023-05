Under 19, partenza col botto: Treviso ancora ko

Nutribullet Treviso

66

Papalini Pesaro

71

TREVISO: Marin 2, Iacopini ne , Pellizzari 2, De Marchi, Tadiotto 6, Falqueto 11, Faggian 14, Vettori 21, Muaremi ne, Scandiuzzi 2, Buzzavo 2, Martin 6. All. Sfriso.

PESARO: Tombari ne, Di Francesco, Sgarzini 6, Colotti ne, Siepi, P.Sablich 9, Stazzonelli 12, Maretto 19, G.Sablich 4, Grimaldi, Prenga 8, Dia 13. All. Luminati.

Parziali: 21-24; 17-15; 13-14; 15-18. Tiri liberi: Treviso 2130, Pesaro 2125. Tiri da tre: Treviso 317, Pesaro 424. Tiri da due: Treviso 1843, Pesaro 1944.

Doveva essere la rivincita della finale della Next Gen Cup giocatasi il 12 aprile a Napoli e invece è stata la dimostrazione da parte della Vuelle di essere superiore. Non sono serviti i ritorni di Vettori e di Faggian, assenti alla Next Gen perché aggregati alla serie A, comunque autori di due prove importanti. Ma la Vuelle tira meglio i liberi (84% contro il 70% trevigiano che diventa 63% nell’ultimo quarto), prende più rimbalzi degli avversari (50 contro 30) e conquista meritatamente i primi due punti del girone A. Mvp della partita Maretto, autore di 19 punti, 9 rimbalzi e 3 assist, capace di guidare la squadra a suon di penetrazioni e triple (due sulle quattro totali) permettendo così di sopperire alla partita difficile di Stazzonelli al tiro (12 punti e 8 rimbalzi con 218 dal campo). Solida doppia doppia invece per Mamadou Dia, 13 punti e 10 rimbalzi. Nell’altra sfida Bergamo batte la Fortitudo 67-78, quindi l’appuntamento oggi alle 14 sarà contro i bolognesi, in diretta sul canale Twitch di Italbasket.

Leonardo Selvatici