Under 19 riparte battendo il Bramante

Dopo i numerosi rinvii per maltempo della settimana scorsa, il campionato under 19 eccellenza riprende la sua corsa al completo per la terza giornata di ritorno: fa tredici su tredici la Papalini Carpegna Prosciutto che vince il derby contro il Bramante 65-83, grazie a un secondo quarto che spezza il ritmo creando un solco mai più ripreso. Grandi prestazioni dal trio Stazzonelli-Maretto-Sablich, che chiudono con 52 punti sugli 83 totali: troppi per la squadra concittadina che ha in Stefani e Druda i migliori marcatori con 13 e 12 punti. Dietro la capolista Vuelle vincono le inseguitrici Ancona (46-67 a Umbertide) e Forlì (84-49 con Perugia) e torna alla vittoria anche il Metauro per 73-67 contro Santarcangelo. Periodo impegnativo per l’under 17 di coach Calbini che in meno di una settimana ha affrontato e battuto Pontevecchio Perugia per 82-73 e Porto Sant’Elpidio 74-56. Nella serata di ieri, invece, la compagine biancorossa ha affrontato la trasferta di Ancona, che metteva in palio il primo posto cedendo alla Stamura 67-57: i pesaresi vengono così riagganciati, mantenendo però il comando per differenza canestri. L’under 15 vince e convince, soprattutto dal punto di vista mentale, nel super trionfo contro la Stamura Ancona per 78-73, ottenuto dopo essere stata sotto tutta la partita fino al -14 e aver aperto l’ultimo quarto sul -9. Il derby contro la Stamura è fatale invece per l’under 14 elite, che cade 57-66 in Baia e continua il suo momento difficile con la terza sconfitta in fila.

Leonardo Selvatici