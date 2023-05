Under 19, sfuma il sogno della finalissima Oggi si gioca il terzo posto contro Cremona

Carpegna Prosciutto

68

Stella Azzurra Roma

81

PESARO: Tombari, Di Francesco 1, Aloi, Sgarzini , Colotti, P.Sablich 6, Stazzonelli 11, Maretto 20, G.Sablich 7, Grimaldi 4, Prenga 6, Dia 13. All. Luminati

ROMA: Lumena 8, Fresno 19, Innocenti 19, Pugliatti 8, Piccirilli 5, Visintin 7, Salvioni 11, Santinon, T.D’Arcangeli 4, Rapini, Ntsourou, Forconi. All. G.D’Arcangeli Parziali: 25-20; 6-28; 20-21; 17-12. Tiri liberi: Pesaro 1622, Roma 1923; Tiri da tre: Pesaro 423, Roma 821; Rimbalzi: Pesaro 37, Roma 42.

Serviva il miracolo ma il miracolo non è arrivato. Dopo una stagione dominata in lungo e in largo e nemmeno una sconfitta, la Carpegna Prosciutto Papalini under 19 cade in semifinale contro la Stella Azzurra e pone fine al sogno scudetto. Per meritare l’accesso alla finale la Vuelle di coach Luminati ha dovuto vedersela con i campioni in carica e favoriti della Stella, una squadra addirittura più fisica di Pesaro e molto lunga nelle rotazioni, ma lo sforzo biancorosso non è bastato. In realtà la partenza è ottima, la Vuelle dopo un avvio combattuto trova il vantaggio sull’11-10 con Pietro Sablich dalla lunetta e poi allunga addirittura sul +8 con Dia e Maretto prima di chiudere avanti 25-20.

Il rientro però dalla prima pausa è traumatico, la Vuelle segna solo due punti dal 27-22 e soccombe sul -17 al 20’ che indirizza fortemente la partita. Il carattere dei ragazzi pesaresi esce fuori al rientro in campo nel terzo quarto, con un mini parziale di 11-2 si rimettono in partita arrivando a -8 prima che un contro parziale rimetta 16 punti tra le due squadre, distacco che rimane tale fino a fine quarto.

Nell’ultimo parziale le difese si allentano, la Vuelle riesce a recuperare qualche puntucino con due triple dall’angolo da parte di Giovanni Sablich ma la sconfitta arriva comunque. Migliore della Papalini ancora Octavio Maretto, autore di 20 punti e 9 rimbalzi, con Dia e Stazzonelli che si fermano a quota 13 e 11 senza però riuscire a lasciare il segno; decisivi nei capitolini Lucas Fresno e Emmanuel Innocenti a quota 19 (quest’ultimo presente con Stazzonelli e Luminati in nazionale under18).

Oggi alle 15 finale terzo-quarto posto contro la Vanoli Cremona, sconfitta 74-63 da Borgomanero. Vince invece l’under 15 la seconda giornata contro l’Azzurra Trieste 71-48 e domani dovrà vincere contro GGS Cuneo per sperare nelle finali nazionali tramite la classifica avulsa.