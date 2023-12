Under 19: storica doppia vittoria pesarese a Bologna

Pesaro, 12 dicembre 2023 – Non è stato un normale lunedì sera per il basket giovanile pesarese. Le squadre under 19 della Victoria Libertas e del Bramante hanno espugnato i parquet delle storiche e più forti formazioni bolognesi: Virtus e Fortitudo hanno dovuto inchinarsi al basket e alla grinta delle squadre pesaresi. La Vuelle con Giovanni Luminati in panchina ha espugnato il campo della Fortitudo per 69-83 con un fantastico Ottavio Maretto da 34 punti, come miglior marcatore di tutta la giornata di campionato. In contemporanea il Bramante della triade Nicolini-Mancini-Ferretti è riuscito a conquistare la prima vittoria della stagione sul parquet della Virtus Bologna dopo una grande rimonta nel finale e due supplementari per 85-93.

E se la Vuelle è in testa alla classifica del girone Nord-est, il Bramante si prepara al derby di recupero eliminando uno zero in gran parte non meritato. Ma una coincidenza del genere va sottolineata: non è mai facile per nessuno vincere sui campi di Virtus e Fortitudo. Quest'ultima l'anno scorso era alle finali nazionali under 19 di Agropoli insieme alla Vuelle. Eppure il basket giovanile pesarese è riuscito in questa doppia impresa, che Vuelle e Bramante festeggeranno insieme nel derby di recupero di lunedì prossimo alle 18.45 alla palestra Galilei. La classifica vede la Vuelle in testa con una sola sconfitta insieme al Forlì e il Bramante in coda con una sola vittoria. Ma vincere a Bologna vale un Perù per tutte e due le società e le squadre. Da una parte c'è la conferma di Maretto (34 punti) e Stazzonelli (17 punti) coppia regina dei biancorossi, accompagnati dagli 8 punti di Fainke ed Aloi.