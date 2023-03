Under 19 verso le sfide cruciali della stagione

Con il weekend concentrato nello svolgimento della Next Gen Cup a Trento e Rovereto, il campionato under 19 ha visto numerose partite rinviate, in particolare quella della Carpegna Prosciutto Papalini Pesaro che era impegnata a Perugia, rimandata a questa sera. Giovanni Luminati, fresco di conquista delle Final Eight di Next Gen e delle finali nazionali con la sua under 19, ha parlato così dei recenti risultati conquistati: "Lo staff è molto contento, in quanto tutti i ragazzi coinvolti hanno fatto molto bene, coinvolgendo al meglio anche Gabriele Tarallo, in prestito per questi quattro giorni dalla Pallacanestro Cantù che ringraziamo. Siamo soddisfatti del lavoro fatto che ci consentirà di disputare per il quarto anno consecutivo la fase finale della Next Gen, che sicuramente useremo come occasione in più per metterci alla prova e fare esperienza. Giocare contro la Reyer Venezia, soprattutto in una gara da dentro-fuori, per noi è uno stimolo in più, in quanto si tratta di una squadra con qualità, con intensità, molto ben allenata e rappresenta una bella occasione per giocare una partita decisiva a questo punto della stagione; ci avviciniamo alla fase finale dell’anno, dove si alza sempre di più il livello delle partite con una posta in palio e non vediamo l’ora di giocare".

A coronare l’ottimo traguardo, Umberto Stazzonelli è stato votato Mvp del girone A mentre Matteo Di Francesco è risultato il miglior assistman.

Nel campionato under 17, la seconda fase si conclude con una beffa, data la sconfitta di misura (70-69) rimediata dalla Vuelle a Pontevecchio che la condanna al secondo posto dietro la Stamura Ancona, vincitrice 83-74 con Fabriano; ora un paio di settimane di stop prima dell’inizio della fase interregionale in programma dal 12 marzo con i gironi ancora da definire.

Seppur ancora decimata dall’influenza, l’under 15 allenata da Mattia Costa vince l’ultima partita della prima fase contro Civitanova per 65-50 e si prepara alla seconda fase che inizierà domenica prossima tra le prime quattro classificate della prima fase, nella speranza di essere di nuovo al completo e centrare l’accesso diretto alle finali nazionali. Vince contro Il Picchio Civitanova, seconda in classifica, anche l’under 14 di Enzo Belloni per 59-57, la aggancia a quattro sconfitte e si rimette in corsa per il secondo posto, distante solamente una partita; perde invece l’Italservice Loreto contro Senigallia 87-36 e non abbandona l’ultimo posto.

Leonardo Selvatici