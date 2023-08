"Under in meno, più qualità a Pesaro: Promozione, anticipi e derby"

Saranno otto (due in meno della scorsa stagione) le squadre della provincia di Pesaro Urbino che prenderanno parte al prossimo campionato di Promozione che prenderà il via domenica 10 settembre per concludersi dopo un percorso di 30 gare, il 28 aprile del 2024. In questo campionato le partite (come in Eccellenza) saranno dirette oltre che dall’arbitro, da due assistenti (segnalinee) designati dalla Aia Figc.

Novità. Rispetto all’anno scorso dove le compagini erano 17, in questa stagione il girone ritorna con un percorso più lineare, a 16 squadre. D’obbligo l’impiego di almeno 2 under: 1 nato dal 1-1-2003 in poi e 1 nato dal 1- 1- 2004 in poi. Un anno fa gli under erano 3 (classe 2002-2003-2004).

Gli anticipi. La caratteristica di questo campionato è che molte compagini anticiperanno le gare casalinghe al sabato nell’orario stabilito, tranne che il Portuali Ancona e Villa San Martino che hanno chiesto e ottenuto di giocare l’anticipo sempre alle ore 14,30. Giocheranno invece alla domenica: Biagio Nazzaro, Fabriano Cerreto, Gabicce Gradara, Unione Calcio Pergolese (sempre ore 15) e Valfoglia (tranne 2ª e 4ª di andata dove anticiperà al sabato). Sosta per Natale e per Pasqua, niente turni infrasettimanali.

Il calendario. In un campionato che appare molto equilibrato, sono diverse le società che ambiscono a fare il salto di categoria. Tanti i derby ad arricchire il torneo. A proposito di ‘campanili’ si inizia con gare importanti. Il Vismara ‘bagnerà’ il nuovo torneo ospitando il Barbara e la Fermignanese il Marina, appena scesa dalla categoria superiore. Gara casalinga anche per il Mondolfo Marotta (contro l’Osimo Stazione) e Villa San Martino (Portuali Ancona). Trasferta difficile a Chiaravalle per il Gabicce Gradara e per il Valfoglia che sarà impegnata sul terreno della Castelfrettese. Debutta a Maiolati Spontini la Pergolese mentre il S.Orso sarà impegnato nel big match esterno con il Fabriano Cerreto.

Il commento. "Un campionato credo ancora più difficile della scorso anno – sottolinea l’allenatore di lungo corso Pierangelo Fulgini, attuale tecnico del S.Orso – per il motivo che ci sarà l’obbligatorietà di un under in meno e quindi di un over in più e anche perché sono arrivate in categoria società blasonate, vedi la Castelfrettese, il Marina e il Fabriano Cerreto. Quest’ultima l’incontreremo alla prima giornata, ma prima o poi dovremo affrontarle tutte, sarà un torneo bello e interessante". Amedeo Pisciolini