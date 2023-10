Urbania a Civitanova

In Eccellenza oggi si gioca per la sesta giornata del girone di andata. Gare, come sempre, impegnative per le tre provinciali. Calcio d’inizio ore 15,30.

Urbino- Montegiorgio. "Affrontiamo una squadra ostica, quadrata con diversi giocatori che hanno alle spalle campionati importanti- commenta alla vigilia del match il direttore generale dell’Urbino Ivan Santi- Il Montegiorgio fino ad ora ha racimolato 4 punti in 5 partite e la prima sconfitta, immeritata, è venuta domenica scorsa ad opera della Maceratese".

Civitanovese - Urbania. "Oggi- dice il patron dell’Urbania Jacopo Sansuini - ci aspetta una sfida molto affascinante ed allo stesso tempo complicata. La Civitanovese è una squadra forte, ben costruita e non a caso in cima alla classifica. Si porta dietro tutto il fascino di una piazza storica del calcio marchigiano con uno stadio ed una tifoseria di prim’ordine. Noi comunque ci siamo allenati bene in settimana. La sconfitta casalinga di domenica ci ha fatto male ma non ha per nulla scalfito le nostre convinzioni. Ci troviamo in testa e sappiamo di meritarcelo per quello che abbiamo fatto fino ad ora. L’obiettivo per oggi è quello di riprendere il filo del bel gioco è della compattezza. Andare a giocarcela come vogliamo fare su ogni campo. Con il rispetto che ogni squadra merita, ma senza avere paura di nessuno".

Monturano - K Sport Montecchio Gallo. Qui si gioca alle ore 14,30 al Comunale "S.Claudio Campiglione". "La trasferta di Monturano Campiglione ci vedrà impegnati in una gara che temiamo molto,- sottolinea il dg del Montecchio Gallo Matteo Mariani- come del resto tutte le partite di questo equilibratissimo campionato". Le altre gare: Maceratese- A.Azzurra Colli (ore 15); Osimana –Montegranaro; Chiesanuova –Castelfidardo (ore 15); Jesi –Sangiustese; Montefano- Tolentino.

Amedeo Pisciolini