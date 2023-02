Urbania, ci vorrà pazienza

Punti importanti in palio nel campionato di Promozione che oggi anticipa ben sette gare (ore 15). Questo il programma: San Orso-Gabicce Gradara. Ospiti in serie utile da dieci partite ma con quattro pareggi nelle ultime quattro gare. "Il Sant’Orso è una formazione insidiosa specie in casa dove le condizioni del campo da gioco non sono l’ideale per il fraseggio. Inoltre ha giocatori esperti e di qualità come De Angelis a centrocampo accanto a Mattioli, Gabbianelli in difesa e Messina in attacco". Il mister del S.Orso Pierangelo Fulgini dice: "Affrontiamo una squadra che sta facendo molto bene e che viene da una lunga striscia di risultati positivi. Le ultime prestazioni, anche per le assenze di giocatori importanti, non ci hanno portato punti, quindi dobbiamo riscattarci per allontanarci dalla zona calda della classifica". Arbitro Eletto di Macerata.

Urbania-Barbara. "Incontriamo una squadra – sottolinea l’allenatore dell’Urbania Mirco Omiccioli – con buone individualità ed è una delle poche ad aver fermato la capolista, ci vorranno pazienza e motivazioni". Arbitro Tasso di Macerata.

Vigor Castelfidardo-Valfoglia. "Siamo ripartiti – spiega il dg del Valfoglia Andrea Rossi – con molti problemi per via di troppi infortuni. Speriamo di recuperare contro la Vigor qualche giocatore, affrontiamo una squadra di valore costruita per stare davanti con ottime individualità specie in avanti. Dobbiamo lottare e stringere i denti cercando di fare la partita perfetta". Arbitro Latuga di Pesaro.

Villa San Martino-Moie Vallesina. Luca Bocci diesse del Villa San Martino così presenta il match: "Partita molto difficile, il Moie è una squadra tosta, che ha messo in difficoltà tutte le grandi del campionato, hanno aggiunto un altro tassello importante in fase offensiva. Dovremo imporre il nostro ritmo e fare una partita attenta in fase difensiva. Tanti assenti ancora da noi, con lo squalificato Pedini". Arbitro Ciccioli di Fermo.

San Costanzo-Biagio Nazzaro. "La Biagio – sottolinea il diesse del S.Costanzo Vagnini – ha inserito giocatori d’esperienza e vuole risalire la classifica. Noi stiamo vivendo un buon momento ma non arrivano i risultati, ma non molliamo". Arbitro Tarli di Ascoli Piceno.

Osimo Stazione-Atletico Mondolfo Marotta. " Osimostazione – dice il diesse del Mondolfo Marotta Paolo Pretelli – non merita quella posizione. Noi siamo dopo tanto tempo al completo e i ragazzi stanno tutti bene, abbiamo solo under (2002) Catalano squalificato". Arbitro Mancini di Macerata.

Olimpia Marzocca- Fermignanese. "E’ la partita più difficile della stagione – commenta alla vigilia il trainer della Fermignanese Teodori – campo piccolo, non in perfette condizioni, avversario tosto che ha recuperato gran parte dei suoi effettivi guidato da un allenatore esperto e bravo". Arbitro Sarnari di Macerata. Domani si gioca: K Sport Montecchio-Cagliese.

