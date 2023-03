Urbania, decima vittoria in casa Pagliardini e Franca non perdonano

2

VIGOR CASTELFIDARDO

0

: Ducci 7, Sema 7, Aluigi 6,5, Brisigotti 6,5 (38’ s.t. Catani), Giovanelli 6,5, Temellini 6,5, Pagliardini 7 (42’ s.t. Cantucci), Paradisi 6,5, Ottaviani 6,5 (36’ s.t. Fraternali), Braccioni 6,5, Rasponi 6,5 (23’ s.t. Franca 7). All. Omiccioli 7

VIGOR CASTELFIDARDO: Lombardi 6, Baccarini 6, Gasparini 5,5 (29’ s.t. Kantè), Gioielli 6, Marconi 6, Santoni 6, Malaccari 6, Guercio 5,5 (31’ p.t. Ballarini), Rombini 6 (7’ s.t. Altobello), Mosca 6, Grayaa 5,5 (29’ s.t. Romagnoli e 36’ s.t. Calligari). All. Mansiera 6

Arbitro: Tasso di Macerata

Reti: Pagliardini 11’ s.t., Franca 26’ s.t.

L’Urbania centra la decima vittoria stagionale tra le mura amiche. I biancorossi superano con due gol nella ripresa un ostico Castelfidardo. Da segnalare una ricca cornice di pubblico, sebbene si giocasse in un giorno feriale. Il primo tempo si apre con una fase di studio per entrambe le contendenti. La prima occasione della partita arriva sulla testa di Ottaviani, ben servito da un cross di Sema, che colpisce di poco a lato. Continua il forcing durantino che non riesce a trovare la via del gol, nemmeno quando Pagliardini si libera di Baccarini e calcia a botta sicura. Un difensore ospite ribatte con la schiena. È di nuovo il forte attaccante biancorosso ad andare vicino alla rete del vantaggio, su un ottimo cross di Sema il portiere Lombardi si supera compiendo un miracolo. Ad inizio ripresa arriva il vantaggio: il 2005 Rasponi si invola sulla fascia, all’ingresso in area il suo tiro è respinto da Lombardi, in arriva Pagliardini che realizza il sedicesimo centro stagionale. Poi Ducci si supera sul colpo di testa ravvicinato di Altobello. Il raddoppio con il subentrato Franca che risolve un batti e ribatti in area ospite, siglando il suo quarto gol stagionale. Nel finale l’Urbania sfiora il tris con Cantucci.

Andrea Alessandroni