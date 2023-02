Urbania e Gabicce: "Che peccato"

La capolista K Sport Montecchio riposa e ha otto punti di vantaggio sul duo Portuali Ancona-Urbania. Completano la griglia playoff l’Atletico Mondolfo Marotta e la Vigor Castelfidardo. In zona playout: l’Osimo Stazione, il Barbara, la Biagio Nazzaro e il Valfoglia. In sofferenza (penultima) l’Olimpia Marzocca e fanalino di coda il San Costanzo. La Cagliese del neo tecnico Bettelli va come un treno, dopo aver riportato a casa il risultato pieno sul campo del Sant’Orso domenica si è ripetuta di fronte al pubblico amico liquidando la pratica San Costanzo con un secco 3 a 1 e ora si trova fuori dalla zona playout. È tornata alla vittoria la Biagio Nazzaro di mister Simone Pazzaglia e l’ha fatto contro un Sant’Orso alla terza sconfitta consecutiva (K Sport, Cagliese e Biagio N.)

I numeri. Il Gabicce Gradara è al decimo risultato utile consecutivo (cinque vittorie, cinque pareggi e 7 gol subiti). Il K Sport Montecchio con 38 gol realizzati ha l’attacco più prolifico, segue con 33 reti l’Urbania. 17 i gol della seconda giornata di ritorno, utili per 3 vittorie (2 casalinghe) e 6 pareggi.

I commenti. Filippo Vergoni, allenatore del Gabicce Gradare così commenta il pareggio con l’Osimo Stazione: "Il risultato è giusto, l’Osimo Stazione ha avuto più fame di noi e lo si vede dal modo in cui abbiamo subìto i gol: nelle ultime quattro partite sono cinque le reti arrivate su calcio piazzato. Non siamo stati lucidi, compatti come nelle giornate migliori, con le assenze di Domini e Pierri e Mani non al meglio ci è mancata un po’ di qualità nelle giocate. Bene la reazione". "Torniamo da Moie con grande rammarico – dice il diesse dell’Urbania Stefano Maggi – su un campo dove in pochi hanno raccolto punti, la squadra, specialmente nella ripresa, ha disputato un ottima gara non concedendo quasi nulla e creando tanto. Abbiamo realizzato un gol bellissimo sull’asse Paradisi-Pagliardini, poi una mischia nel recupero ci ha condannato al pari".

I bomber. 12 reti: Pagliardini (Urbania). 10: Messina (Sant’Orso) e Dominici (K Sport Montecchio). 8: Nanaper (Osimo Stazione). 7: Carsetti (Villa San Martino), Bracci (Atletico Mondolfo Marotta) e Canulli (Olimpia Marzocca). 6: (Vigor Castelfidardo), Cordella (A. Mondolfo Marotta), Paolini Marzocca), Balleroni (villa San Martino), R, Ciacci (Cagliese) e Berardi (Moie Vallesina),

La squadra della settimana. 1)Tomba (Biagio Nazzaro), 2)Polverani (San Costanzo), 3)Giobellina (Atletico Mondolfo Marotta), 4)Savini (Portuali Ancona), 5)Fraternali (Fermignanese), 6)Tombari (Gabicce Gradara), 7) Balleroni (Villa San Martino), 8)Sampaolesi (Osimo Stazione), 9)Cirulli (Valfoglia), 10)Ciacci (Cagliese), 11) Pagliardini (Urbania). All. Mirco Bettelli (Cagliese). Arbitro Spadoni di Pesaro (Biagio Nazzaro- Sant’Orso).

