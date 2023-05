Urbania e GabicceGradara volano ai playoff Il Villa San Martino vince e va allo spareggio

montecchio

K-SPORT : Conti (38’ st Mulazzani), Ferri (15’ st Franca), Paduano, Paoli, Bellucci (12’ st Dominici), Piermattei (1’ st Tatò), Federici (25’ pt Fontana), Ferrini, Cinotti, Rossi, Mazzari. All. Lilli

S.ORSO: Galeri, Iennaco (9’ st Paolini), Vitali, De Angelis, Gabbianelli, Brocca (9’ st Alegi), Mattioli, Riberti (4’ st Panicali), Messina (21’ pt Balducci), Luchetti S. (28’ st Latini), Saurro. All. Fulgini Arbitro: Bardi di Macerata

Reti: 35’ pt Mazzari, 38’ pt Rossi, 42’ pt rig. Luchetti S., 44’ pt Balducci, 23’ st Cinotti

Partita ricca di gol. Grande occasione del Montecchio con Cinotti che supera il portiere ma sulla linea respinge Iennaco. Qualche istante più tardi ancora Cinotti spreca di testa. La risposta fanese non tarda ad arrivare, Mattioli sfrutta un errato disimpegno della difesa locale e calcia in porta con Conti che devia in corner. La partita viene sbloccata da Mazzari che raccoglie una respinta corta su un tiro di Ferri e batte Galeri. Raddoppio locale con Rossi che da fuori trova l’angolo giusto. Prima dell’intervallo uno due micidiale ospite che prima vede Luchetti trasformare un calcio di rigore e poi trovare il pari con un forte tiro di Balducci. Nella ripresa il Montecchio cresce. La prima occasione è deli ospiti con Riberti che colpisce il palo esterno. Il goal vittoria è di Cinotti che in diagonale da fuori area insacca.