Urbania fa la voce grossa col Barbara

CALCIO: Ducci, Sema, Aluigi, Franca (34’ st. Rasponi), Giovanelli, Temellini, Pagliardini (36’st. Fraternali), Paradisi (23’ st. Catani), Ottaviani (26’ st. Cantucci), Braccioni, Bicchiarelli (18’ st. Brisigotti). All. Stocchi

ILARIO LORENZINI BARBARA: Minardi, Paradisi (43’ st. Lauritano), Conti, Morsucci, Giuliani (20’ st. Giorgetti), Sanviti, Rossini (33’ st. Mancini), Cardinali (40’ st. Disabato), Moschini, Brunori, Sabbatini (37’ st. Fronzi). All. Spuri

Arbitro: Tasso di Macerata Reti: Ottaviani 34’ pt. e 12’ st., Cantucci 31’ st., Giorgetti 38’ st.

La prima frazione vede gli ospiti partire meglio rispetto ai padroni di casa. Il Barbara sfiora il gol direttamente da calcio d’angolo colpendo il palo. L’Urbania trova il vantaggio, dopo un’azione ben manovrata Ottaviani non deve far altro che toccare da pochi passi in rete. Al 12’ è di nuovo Ottaviani a ritrovarsi davanti a Minardi che viene fulminato dal destro del durantino. I biancorossi possono pescare anche carte di pregio dalla panchina, l’impatto di Cantucci è subito positivo: il forte esterno trova subito la via del triplice vantaggio. Nel finale un gran gol di Giorgetti da fuori prova a rianimare gli ospiti, ma è l’Urbania ad andare più vicina al poker.