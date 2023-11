Urbania, K Sport e Urbino vanno a caccia di riscatto

Urbania e Urbino in trasferta e Montecchio-Gallo in casa. L’undicesima giornata del campionato di Eccellenza mette in palio punti importanti per le pesaresi, tutte e tre alla ricerca del riscatto dopo la sconfitta di sette giorni fa. Si gioca su tutti i campi alle ore 14,30.

Tolentino- Urbania. "Ci attende una trasferta estremamente complicata- osserva alla vigilia del match il direttore sportivo dell’Urbania Stefano Maggi - contro una squadra reduce dalla bella vittoria di Urbino e partita con obiettivi ambiziosi. Dovremo fare ancora a meno di giocatori importanti ma sono convinto che chi scenderà in campo darà il massimo". Arbitro Simone Malascorta (Jesi).

K Sport Montecchio Gallo- Montegiorgio Calcio. Allo ‘Spadoni’ di Montecchio la K Sport ospita una compagine compatta e con alcune individualità di spicco, anche se i suoi risultati (9 punti in 10 gare) non sono stati eclatanti. "Dopo la sconfitta e l’eliminazione dalla Coppa Italia avvenute in settimana- dice il dg della K Sport Matteo Mariani- i nostri ragazzi avranno voglia di rivalsa di fronte al nostro pubblico. In settimana la concentrazione è stata in ogni caso alta per preparare al meglio la gara con il Montegiorgio. I nostri avversari, hanno una rosa molto giovane e hanno dimostrato in questa prima parte di campionato di essere squadra quadrata e attenta, difficile da affrontare. Dovremo fare una grande partita per ottenere il massimo risultato". Arbitro Stefano Mariani (Livorno).

Jesina- Urbino. "Veniamo da una sconfitta e vogliamo cancellarla- dice il diesse dei ducali Francesco Amati- la squadra si è allenata bene in settimana, i ragazzi sono tutti a disposizione del mister, c’è qualche acciaccato però contiamo di recuperarlo. La Jesina è un avversario tosto, è partita in sordina ma si sta dimostrando un team competitivo e ostico per tutti. Dobbiamo ritornare a casa con un bel risultato per riprendere il nostro cammino". "Ci aspetta una settimana molto intensa con il recupero infrasettimanale di mercoledì 22 a Castelfidardo- spiega il direttore generale dell’Urbino Ivan Santi- In sette giorni si decide molto del nostro campionato. Fari puntati però sulla sfida di Jesi che si preannuncia molto difficile sia perché veniamo da una sconfitta bruciante sia perché la Jesina è in un momento di forma esaltante con sei risultati utili. Da parte nostra c’è il grande desiderio di rifarci subito per dare continuità al nostro percorso portato avanti fino ad ora con grande merito dei ragazzi". Arbitro Andrea Eletto (Macerata). Le altre gare: Castelfidardo- Civitanovese, Montegranaro- Chiesanuova, Montefano- Maceratese, Monturano- Osimana. Sangiustese- A.Azzurra Colli.

Nella foto: Antonio Ceccarini con Marco Lucarini

Amedeo Pisciolini