Urbania-Montecchio è il big match ma è solo passerella

Per completare il tabellone

della quartultima giornata

del campionato di

Promozione oggi si giocheranno due partite. In campo quattro

provinciali.

Urbania- K Sport Montecchio.

La seconda incontra la prima in classifica e anche se non sarà un match determinante per la classifica (la K Sport ha già matematicamente vinto il campionato) si prospetta un match avvincente e tutto da vedere. Si gioca al Comunale di Urbania alle ore 15,30. Arbitro Laura Mancini di Macerata.

Valfoglia- Atletico Mondolfo Marotta (ore 16,30).

Si scende in campo al Comunale di Rio Salso alle ore 16,30. Arbitro

Gianluca Cacchiarelli di San Benedetto del Tronto.

Riposa il Barbara.

UNDER. Nella riunione di venerdì il Comitato regionale Marche della Figc

adeguandosi ad una direttiva di Roma ha decretato

che sia in Eccellenza che nei due gironi di Promozione si ritorni a giocare con

2 under in campo, uno classe 2003

e uno classe 2004.

Nella foto: Pagliardini, attaccante dell’Urbania

am.pi.