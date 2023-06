Urbania-Monturano: la finale si gioca sabato al ‘Diana’ di Osimo

La finalissima playoff tra Urbania e Monturano Campiglione che assegna un posto in Eccellenza si giocherà sabato 17 giugno al ‘Diana’ di Osimo alle ore 16,30. La data e il luogo sono stati stabiliti nel pomeriggio di ieri nella sede del Comitato Regionale della Figc. Il regolamento prevede che se dopo i tempi regolamentari il risultato fosse in parità si giocheranno due tempi supplementari, se perdurasse ancora il pari ci saranno i rigori. Chi perde sarà la prima ripescata qualora si liberasse un posto in Eccellenza.