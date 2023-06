Urbania, poker delle meraviglie Ora è finalissima con il Monturano

urbania

: Ducci 8, Rossi 7 (Sema 52’, 7), Aluigi 7 (74’ Brisigotti, 7), Catani 7,5, Giovanelli 7,5, Temellini 7,5, Pagliardini 9 (56’ Cantucci, 7), Paradisi 8, Ottaviani 8 (62’ Fraternali, 7), Braccioni 7,5 (77’ Bicchiarelli, 7), Franca 8. All. Omiccioli 8

VIGOR CASTELFIDARDO: Lombardi 5 (46’ Flumini 5,5), Baccarini 5 (66’ Borbotti, 5), Gasparini 5 (59’ Malaccari, 5,5), Gioielli 5, Marconi 6, Santoni 5, Calligari 5,5 (35’ Grayaaa, 5,5), Ballarani 5 (46’ Altobello, 6) Terré 4,5, Mosca 5,5, Rombini 5. All. Manisera 5

ARBITRO: Ferroni di Fermo

RETI: Pagliardini 3’, Franca 11’, Ottaviani 35’, Braccioni 55’ (rig.).

L’Urbania replica il risultato della scorsa settimana e stende la Vigor Castelfidardo con un fragoroso 4-0. Dopo appena 3’ i biancorossi passano in vantaggio, grazie alla solita rete di Pagliardini che concretizza una ripartenza fulminea servita da Ottaviani. La squadra di mister Manisera subisce il contraccolpo e all’11’ si ritrova sotto di due gol, grazie al golazo di Franca che batte Lombardi con un rasoterra da dentro l’area. È dominio durantino: Catani intercetta un pallone a metà campo e si invola a tu per tu con l’estremo difensore ospite, dall’altezza del dischetto spara di poco a lato. L’Urbania continua a dominare, ma il Castelfidardo cresce nel gioco e dopo una serie di tentativi da calcio da fermo, si fa sorprendere nuovamente in contropiede. Questa volta è Pagliardini a servire divinamente Ottaviani che con uno scavetto sontuoso stende Lombardi. Nella ripresa, gli ospiti provano a muovere le carte in tavola e per poco non ci riescono, un Ducci formato Superman para un gran colpo di testa di Rombini da pochi metri. In un ribaltamento di fronte, Pagliardini può puntare sulla destra e viene steso a pochi passi dal portiere. Per Ferroni di Fermo è rigore, dal dischetto Braccioni batte il neoentrato Flumini che aveva individuato l’angolo. Da qui in avanti è show biancorosso anche sugli spaltI. Ora l’Urbania è attesa dalla finalissima regionale con il Monturano Campiglione.

Andrea Alessandroni