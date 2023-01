Urbania raggiunta: la beffa arriva al 90’

MOIE VALLESINA

1

URBANIA

1

MOIE VALLESINA: Anconetani, Gregorini, Giampaoletti, Carboni, Balducci, Marini, Madonna Cercaci, Rossetti, Berardi, Costantini. All. Rossi

URBANIA: Ducci, Setta, Alvin, Brisigotti, Giovannelli, Temellini, Pagliardini, Paradisi, Ottaviani, Braccioni, Franca. All. Stocchi. Arbitro: Chiariotti di Macerata

Reti: 25’ st Pagliardini , 45’ st Balducci.

MOIE VALLESINA

Finisce con la divisione della posta. L’Urbania si presenta per consolidare il secondo posto e assicurarsi i playoff, il Moie per allontanarsi definitivamente dalla zona calda e ambire alle parti nobili della classifica. La prima frazione di gioco parte all’insegna dell’equilibrio; sia i padroni di casa che gli ospiti giocano a viso aperto ma nessuna della due trova il guizzo vincente. Da segnalare, oltre ad alcune incursioni dei locali che con i suoi giovani cercano sempre di creare difficoltà alla difesa avversaria, una conclusione dalla distanza degli ospiti che scheggia la parte alta dalla traversa. Emozioni nel secondo tempo. È l’Urbania a scendere in campo con il piglio migliore; gli ospiti avanzano e da un errore di Giampaoletti in fase di costruzione, al 25’ trovano l’1-0 con il solito Pagliardini alla sua dodicesima rete stagionale, propiziato da un bel filtrante di Paradisi. Nonostante lo svantaggio, il Moie non si perde d’animo e cerca a tutti i costi un pareggio, che contro una formazione come l’Urbania ha sicuramente un valore importante. Quando tutto sembra ormai lasciar presagire una sconfitta, il Moie tira fuori il coniglio dal cilindro e sugli sviluppi di un calcio d’angolo Balducci pareggia all’ultimo minuto.