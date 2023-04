Urbinati: "Alma, voglio tornare in C con te"

Da quando è arrivato, durante le scorse festività natalizie, proveniente dalla Pistoiese, Gianluca Urbinati non ha saltato una partita. Quindici ininterrotte presenze a presidio di un centrocampo che grazie alla sua esperienza – le ultime cinque stagioni le ha trascorse in Serie C con la maglia della Fermana – è diventato un reparto solido e affidabile. A 35 anni compiuti, il mediano di Marotta, non è affatto stanco della vita trascorsa in mezzo al campo.

Urbinati, aver conquistato i playoff anche con un certo anticipo è senza dubbio una gran bella soddisfazione…

"Sì, una grandissima soddisfazione, visto che prima, per un certo momento, eravamo invischiati nelle retrovie e oggi ci troviamo al quarto posto assoluto, con addirittura l’ambizione di arrivare al terzo per poter magari giocarci i playoff in casa. Abbiamo fatto un girone di ritorno incredibile, partendo dalla vittoria a Pineto, nel quale abbiamo fatto più punti di tutti".

Quindi non è assolutamente pentito della scelta di Fano, considerato che questo ha significato lasciare la Serie C dopo diversi anni…

"Ho fatto la scelta giusta. Una scelta di vita e una scelta del cuore. Sono i numeri che parlano chiaro a mio favore e il campo dice che la scelta che ho fatto è stata quella giusta. La rifarei 100 volte. Anche perché a Fano ho trovato un gruppo di persone eccezionali, dallo staff tecnico a quello medico, dal mister ai ragazzi, fino al presidente Russo; non potevo trovare niente di meglio. Lo dimostra anche la seconda parte di questo campionato. Sono sceso anche perché ho la segreta ambizione di regalare al Fano la categoria che merita".

Il prossimo 27 settembre saranno 36 anni. E non sentirli…

"Ho sempre detto che l’età è un numero e lascia il tempo che trova. Quando hai passione, entusiasmo, spirito di sacrificio l’età non conta. Io ancora sto bene, mi sento in forma fisicamente e ho voglia di dare il massimo per portare il Fano dove merita. Quindi, penso di poter dire la mia per qualche anno ancora". Par di capire che Urbinati potrebbe restare all’Alma anche per la prossima stagione… "Queste saranno valutazioni che faremo con calma quando sarà finito il campionato. Per il momento la mia disponibilità a rimanere è massima, ma ci sarà tempo per discuterne. Adesso dobbiamo tutti concentrarci sui playoff perché riuscire a vincerli farebbe veramente la differenza. È un’occasione importante che dobbiamo sfruttare anche per far innamorare il pubblico fanese di questa squadra. Abbiamo già visto che i tifosi granata ci sono stati sempre vicini, ma vogliamo sentire il calore di tutta la città. Una eventuale vittoria ai playoff sarebbe veramente la ciliegina sulla torta che potrebbe poi scatenare l’entusiasmo in vista del campionato del prossimo anno".

Ieri, anche se giorno della Liberazione, il Fano ha ripreso gli allenamenti della settimana tipo. Oggi prevista una seduta mattutina. Osservati speciali gli infortunati Cecconi e Brunetti che non hanno preso parte alla trasferta laziale e Zanni che ha giocato solo nella ripresa.

Silvano Clappis