Urbinati gladiatore a tutto campo

Bizzini 6,5: non deve compiere interventi particolari, ma dispensa sicurezza nel concitato finale.

Bonacchi 6: marca bene Busetto e chi gli si presenta davanti.

Schiaroli 7: segna il gol che mette la gara in discesa e poi sbriga ogni incombenza difensiva senza tanti fronzoli.

Tomassini 6: buona prestazione nel presidiare la fascia sinistra dove la Vastese non sfonda quasi mai.

Allegrucci 6: generoso nel fare le due fasi.

Zanni 6: corre a perdifiato nel primo tempo per fare il pressing alto e per questo appare meno lucido di altre volte (25’ st Antonioni 6: entra e fa il suo dovere).

Urbinati 8: un gladiatore in ogni angolo del campo; davanti alla difesa è un baluardo insormontabile specie sulle palle alte.

Capezzani 6: senza qualche allenamento nelle gambe per via della febbre offre un contributo tutto sommato apprezzabile (32’ st Severini 6: prova ad alleggerire la pressione).

Brunetti 7: un trottolino che non solo vince alla grande il duello con Frangella, ma non ha paura neppure di fiondarsi in avanti tanto da sciupare un paio di occasioni. (35 st’Roberti ng )

Broso 6,5: non è nella giornata migliore, ma merita riconoscenza infinita per il rigore trasformato. (32’st Cecconi 5,5: manca di elasticità in qualche azione).

Nappello 7,5: l’assist con la punizione pennellata in area e il rigore procurato lo elevano tra i migliori granata. (19’st Drolé 5,5: non incide)

VASTESE: Del Giudice 5,5; Frangella 6 (7’ st Tracchia 6), Altobelli 5,5, D’Angelo 5,5 (41’ st Gomes ng), Montebugnoli 6,5; Maiorano 6, Orchi 6 (19’ st Chrysovergis 5,5), Bracaglia 6 (37’ st Minchillo ng); Nacci 7, Kyeremateng ng (6’ pt De Cerchio 7), Busetto 6,5.

Arbitro Tropiano di Bari 6,5: bravo nelle decisioni perché sempre presente vicino all’azione.