Urbino crea ma spreca Il Chiesanuova ringrazia

CHIESANUOVA

CALCIO (4-3-3): Fiorelli 6,5: Nisi 6, Tamagnini 6,5, Dalla Bona 6, Giunchetti 6; Magnani 6, Cenerini 5,5 (8’ st Esposito 5), Carnesecchi 6,; Innocenti 5,5, Russo 7 (29’ st Calvaresi sv), Montesi 6. All. Ceccarini 6

CHIESANUOVA (4-3-3): Zoldi 7; Corvaro 6 (29’ st Giri sv), Iommi 6,5, Morettini 6 , Canavessio 6; Lapi 5,5, Cicconetti 5,5 (29’ st Monteneri sv), De Cesare 5,5; Tittarelli 6,5, Mongiello 6,5, Farroni 6. All. Mazzaferro 6,5.

Arbitro: Cipolloni di Foligno 5,5.

Reti: 24’ st Mongiello.

Continua il momento no dell’Urbino che crea tanto ma non finalizza. Gara giocata sotto una fitta nevicata con il campo che non permette giocate di fioretto ma tanto agonismo e scontri fisici. Primo tempo bruttino dove il Chiesanuova fa capire che cerca il pareggio ad ogni costo e solo una volta si presenta dalle parti di Fiorelli. Al 10’ prima conclusione di Montesi deviata in angolo da un attento Zoldi. Poi occasione per Russo ribattuto in angolo al momento del tiro. Sul corner Dalla Bona calcia e Zoldi devia ancora in angolo. Al 37’ ancora Dalla Bona calcia da fuori area palla alta. Solo al 45’ si fa vedere il Chiesanuova. Mongiello vince un rimpallo al limite dell’area e calcia ma Fiorelli smanaccia in angolo. Nella ripresa è un assedio gialloblù: Tamagnini colpisce la traversa di destro, quindi Zoldi miracoleggia. Il Chiesanova passa al 24’: Mongiello in fuga arriva in area e trafigge Fiorelli sulla sua destra. Nel finale Nisi conclude dalla destra con palla deviata e fuori di pochi centimetri dal palo.

Ivan Santi