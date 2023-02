Urbino, è la partita della svolta

In Eccellenza oggi si gioca per la settima giornata del girone di ritorno (ore 15).

Urbino-P.S.Elpidio. "Partita che per noi rappresenta la svolta – dice il dg ducali Ivan Santi – veniamo da cinque partite senza vittorie dove però la squadra ha sempre giocato. Ora occorrono i tre punti, siamo un po’ arrabbiati per il periodo sfortunato Mister Ceccarini recupera Esposito dalla squalifica mentre mancheranno sicuramente ancora Boccioletti e Fiorentini". Nel Porto S.Elpidio mancherà per squalifica Zingrillo. Arbitro Eletto (Macerata).

Chiesanuova-Fossombrone. "Prima confronto in trasferta nella storia del Fossombrone. Una gara che si svolgerà a porte chiuse, causa inagibilità della tribuna dello stadio di Treia. Dice mister Fucili: "Per restare in alto servono prestazioni di qualità, ma non sarà facile contro una squadra agguerrita e quadrata come il Chiesanuova. Dobbiamo essere concreti". Marco Meschini diesse del Fossombrone aggiunge: "Partita ostica difficile su un campo che non conosciamo contro una squadra affamata di punti, dovremo essere pazienti e lucidi nel capire i momenti della partita cercando di sbagliare il meno possibile e allo stesso tempo di colpire e capitalizzare al massimo ogni singola situazione che ci capiterà". Infortunati nel Fossombrone Cotignola e Fraternali e assente per squalifica nel Chiesanuova Tittarelli. Arbitro Paoloni (Ascoli Piceno).

Montefano-Atletico Gallo. Quattro assenze per squalifica nel Gallo: Muratori, Andrea Nobili, Peroni e Notariale. "Siamo in emergenza – ammette il diesse del Gallo Ettore Mariotti – andiamo a giocare contro una squadra che è un po’ la rivelazione del campionato, cercheremo di limitare i danni, comunque chi entrerà in campo darà il massimo come sempre hanno fatto fino adesso". Tutta disponibile nel Montefano. Arbitro Ercoli (Fermo).

Le altre partite: Atletico Ascoli- Osimana. Arbitro Matteo Chiarotti (Macerata). Castelfidardo- Marina. Arbitro Alessandro Animento (Macerata). Fabriano- Sangiustese. Arbitro Romario Gorreja (Ancona). Amedeo Pisciolini