"Urbino ha dato risposte"

Tanti pareggi (sei quelli di domenica) ed equilibrio in Eccellenza. "Venivamo da cinque giornate senza vittoria – sottolinea il giorno dopo il successo con il Porto Sant’Elpidio il diesse dell’Urbino Amati – e con prestazioni di altissimo livello ma sempre con il rammarico di non aver portata a casa i punti. Abbiamo preparato e giocato benissimo questa gara, complimenti a tutti". Il pari a reti inviolate dell’Atletico Gallo sul campo del Montefano è da considerare positivo sia perché contribuisce a smuovere la classifica sia perché il Montefano vantava (e vanta) l’attacco più prolifico del torneo. "Siamo tornati a casa con un punto sofferto – ammette l’allenatore del Gallo Gastone Mariotti – abbiamo incontrato una buona squadra, noi abbiamo fatto un buon primo tempo contenendo gli avversari con delle buone ripartenze anche se non siamo stati cinici nella conclusione. Nella ripresa è venuto fuori il Montefano che ha costruito più di noi e l’abbiamo sofferto. Noi avevamo anche delle difficoltà d’organico con quattro squalificati, i nostri avversari hanno avuto nella seconda parte la supremazia territoriale. Poi sul calcio di rigore il nostro portiere Andreani è stato molto bravo e abbiamo portato a casa un punto prezioso. Speriamo che questo risultato che arriva dopo due sconfitte consecutive ci porti un pochino di serenità e ci faccia lavorare meglio per affrontare domenica una partita estremamente delicata, come tutte d’altronde, contro la prima della classe". Pari e patta del Fossombrone sul campo di Treia contro il quotato Chiesanuova: "Siamo contenti – spiega il mister del Fossombrone Michele Fucili – perché recuperare una partita che si era messa male, finire in crescendo per cercare la vittoria deve darci morale, ma alla luce delle occasioni create e della disattenzione sul gol preso abbiamo da rammaricarci con noi stessi. Ogni domenica è una battaglia e la testa deve essere subito alla prossima gara con il Castelfidardo". Il diesse dei metaurensi Marco Meschini aggiunge: "Siamo stati bravi a recuperare il gol del loro vantaggio e anche se nella fase finale c’è del rammarico per non essere riusciti a vincerla, ora da oggi cominciamo a pensare alla prossima partita casalinga contro il Castelfidardo". Domenica è arrivata la prima vittoria stagionale del Marina (sul campo del Castelfidardo). Ora l’unica squadra a non aver ancora gioito per il successo è il Porto Sant’Elpidio, fanalino di coda con solo 4 punti all’attivo frutto di 4 pareggi (18 le sconfitte, con 14 gol realizzati e bel 49 subiti).

Amedeo Pisciolini