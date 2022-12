Urbino ingaggia Venarucci, Sciamanna all’Atletico Gallo

Nei dilettanti chiusa lo scorso venerdì la possibilità di trasferire i calciatori da una società all’altra rimane aperta solo la finestra degli svincolati. In Eccellenza i movimenti di mercato tra novembre e dicembre sono stati diversi e come succede spesso alcune squadre che erano in sofferenza nel girone di ritorno si ripresentano in campo rinnovate e con intenti bellicosi. Ma vediamo i cambiamenti ad iniziare della tre provinciali.

Fossombrone. Il coun ha svincolato l’attaccante Stefano Del Sante classe ’87 e ha ceduto il centrocampista Gianfilippo Gaia classe 2002 alla Pergolese e l’attaccante Alessandro Loberti classe 2001 alla Fermignanese. A fronte di 3 partenze c’è stato l’arrivo (col botto) dell’attaccante Domenico Germinale (cl’87) che nella passata stagione ha militato nel Rimini (serie D) con 25 presenze e 5 gol, l’anno prima ha giocato nella Vis Pesaro (in serie C). L’attaccante ha militato anche in serie B (stagione 2011-12 con l’Albinoleffe, 22 partite e 3 gol) e sempre in serie C prima di finire al Rimini.

Atletico Gallo. I gallerini hanno cercato di rinfoltire la rosa anche in considerazione dell’infortunio di Belkaid. Nessuna partenza ma tre arrivi: Nicola Del Pivo, classe ’92, difensore centrale e centrocampista fino pochi giorni nell’Athetico Tavullia (Prima categoria) con la quale squadra ha già messo a segno 6 reti. Del Pivo ha trascorsi importanti, tra cui Cesena, Parma e Vis Pesaro. Dalla Vis Pesaro è arrivato poi Alessandro Sciamanna, classe 2004, esterno alto e basso e dal Misano (Promozione) Diego Pulzoni, classe 2004, difensore due stagioni fa del Villa San Martino.

Urbino. ha effettuato solo un cambio, ha lasciato libero Fausto Paduano, difensore esterno classe 2003 e si è preso Daniele Venarucci, attaccante classe 2004 proveniente dal Castel Vomano (Eccellenza abruzzese) ed ex giovanili dell’Ancona e Alma Juventus Fano.

Le altre. La Jesina si è assicurata Lion Giovannini, attaccante esterno classe 1995 lo scorso anno all’Atletico Ascoli e fino a pochi giorni fa nel Colorno (Eccellenza Emilia Romagna). La capolista Atletico Ascoli si è assicurata invece Daniele Filiaggi (cl’91) punta centrale ex Atletico Azzurra Colli. Il Valdichienti ha rinforzato il reparto arretrato con Stefano Albanese (cl ’99 ex Delfino Curi Pescara e Sambuceto) e quello avanzato con l’arrivo di Leonardo Zira classe 2000 ex Sangiustese. Innesto d’esperienza per l’Osimana con l’arrivo dell’attaccante, classe 1991 Franco Rodrigo Ruibal (ex Nibbiano- Eccellenza) e dei calciatori Alessandroni (attaccante) e Mingiano. Tre arrivi in casa della Sangiustese: Scognamiglio, Lorenzo Cinque (cl’91) ex Sanremese e Proesmans. Due nuovi in casa del Chiesanuova: De Cesare e Ciucconetti. Ha rinnovato tantissimo la Maceratese, sono arrivati infatti Misin, Pagliari, De Julis, D’Ercole e Nicolosi e di contro è stata lasciata libera quasi metà della rosa. Il Castelfidardo pur in sofferenza di punti, è in zona playoff e ha svincolato Achaval, Cesca e Ristovski. Colpo grosso invece del Porto Sant’Elpidio (ultimo in graduatoria) che ha ingaggiato Mario Titone, attaccante classe 88 ex Sangiustese.

Amedeo Pisciolini