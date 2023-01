Urbino, raffica di squalifiche e anche multa per i tifosi

Dopo la pausa per le festività natalizie domenica 8 gennaio (gli anticipi al sabato) i dilettanti ritornano in campo per il proseguo della stagione sportiva 2022-23. Fissate anche le date dei recuperi. In Promozione mercoledì 11 gennaio alle ore 14, 30 si giocheranno le seguenti partite: Atletico Mondolfo Marotta-Valfoglia; San Costanzo-Villa San Martino; Sant’Orso- Osimo Stazione e Fermignanese-Barbara.

Nei giorni scorsi il Comitato Regionale Marche della Figc ha inoltre disposto su richiesta della società, che la Cagliese Calcio militante nel girone A di Promozione disputerà le gare interne, a partire dalla ripresa del campionato dell’8 gennaio 2023 coincidente con la gara con il Villa San Martino (16ª di andata), nel pomeriggio della domenica e quindi non più al sabato. Scendendo in Prima categoria la partita Nuova Real Metauro-Osteria Nuova relativa alla 12ª giornata non disputata per il maltempo si giocherà mercoledì 11 gennaio alle ore 14,30. Sempre nei recenti comunicati del Comitato Regionale il Giudice Sportivo relativamente alla partita della finale di Coppa Italia regionale Urbino-Valdichienti Ponte, che si è disputata a Senigallia, ha multato di 400 euro l’Urbino calcio con la seguente motivazione: "Per aver alcuni propri sostenitori acceso prima dell’inizio della gara 4 bengala, il cui fumo invadeva il terreno di gioco costringendo l’arbitro a ritardare l’inizio della partite. Inoltre durante la partita venivano accesi altri 6 bengala, senza causare ulteriori conseguenze, e venivano lanciate alcune bottiglie di vetro che cadevano all’interno della tribuna".

Due giornate di squalifica sono state commisurate a Davide Stafoggia (Urbino) e una giornata per recidività in ammonizione, a Enrico Carnesecchi, Filippo Magnani e Enrico Giunchetti dell’Urbino e a Santiago Minella, Christopher Rossi, Nicolas Sfasciabasti e Christian Danil Triana (Valdichienti Ponte).

Mercato. Dall’Eccellenza sarda (Bosa calcio) si è trasferito nell’Eccellenza marchigiana, nello specifico all’Atletico Azzurra Colli, il centrocampista avanzato Alessio Romanazzo (cl’99). Il Castelfidardo (Eccellenza) ha messo nero su bianco con il difensore Gianmarco Fabbri, classe ’97 che fino a poco tempo fa militava nel Mestre. Di contro il Castelfidardo ha lasciato liberi Santiago Achaval e Marko Ristovski (entrambi attaccanti), il difensore Alessandro Capitani e il centrocampista Matteo Cesca. Alberto Bellagamba ha guidato l’altra sera il suo primo allenamento del Santa Veneranda (Prima categoria). Bellagamba ha sostituito Marco Marchetti. "Si tratta di un ritorno – spiega il patron della società Mario Morazzini –. Bellagamba (foto) dopo un’importante carriera da calciatore nel ruolo di portiere (è stato anche a Rovigo e nella Vis Pesaro ndr) ha incominciato nella stagione 1999-2000 da noi a fare l’allenatore". Il Santa Veneranda con Bellagamba cerca la cosiddetta ‘svolta’ avendo collezionato solo 4 punti nelle ultime 8 partite. La Portuali Calcio Ancona che punta a vincere il campionato di Promozione ha ingaggiato l’esperto centrocampista Nicola Moretti classe ’87 ex Jesina.

Amedeo Pisciolini