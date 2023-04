Urlo Cecconi, il Fano espugna San Benedetto

SAMBENEDETTESE

1

FANO

2

SAMBENEDETTESE (4-3-3): Marone 6; Mauthe 6, Conson 5,5, Agostinone 5,5, Luzzetti 6 (39’ st Murati sv) ; Proia 6 (24’ st Feliz Rabacal sv), Favo 5, Angiulli sv (18’ pt Tassi 6; 33’ st Del Moro sv); Marras 7, Cardella 4, Viscardi 6. A disp. Guerrieri, Sciarra, Amato, Scarponi, Alboni. All. Manoni.

ALMA JUVENTUS FANO (3-5-2): Bizzini 6,5; Allegrucci 6, Schiaroli 6, Bonacchi 6; Severini 6,5, Niang 6 (17’ st Nappo 6), Urbinati 6 (17’ st Cecconi 7), Zingaretti 6 (10’ st Zanni 6), Roberti 6 (42’ st Malshi sv); Drolè Boza 6, Nappello 6 (10’ st Carrà 7). A disp. Tommasino, Tomassini, Antonioni, Serges. All. Mosconi.

Arbitro: Alessandro Pizzi di Bergamo

Reti: 31’ st Carrà (F), 33’ st Marras (S), 43’ st Cecconi (F)

Note. Ammoniti 24’ pt Niang (F), 14’ st Mauthe (S), 19’ st Cecconi (F), 32’ st Schiaroli (F). Espulso 4’ st Cardella (S). Angoli 5-5. Recuperi: 1’ pt e 5’ st

Riscattare la sconfitta subita contro la Vigor Senigallia, portare punti a casa in chiave play off, rovinare il centenario alla Samb. Li centra tutti gli obiettivi il Fano di Mosconi che a questa gara teneva particolarmente anche per il suo passato da ex rossoblù e per l’esonero subito nella stagione 2014-15. Con l’1-2 di Carrà e Cecconi il Fano porta a casa una vittoria importantissima e con la complicità della Vastese che batte il Cynthialbalonga guadagna il quarto posto in classifica e supera proprio il Cynthialbalonga di un punto. Bravi i ragazzi di Mosconi a crederci fino in fondo. Nella prima frazione di gioco avevano sofferto un po’ i padroni di casa, comunque mai particolarmente incisivi se non per un tiro dal corner di Marras, bloccato con le gambe da Bizzini e l’altra occasione da gol della Samb sempre con Marras che però calcia addosso all’estremo difensore granata. L’occasione ghiotta ce l’ha, invece, Drolè che anticipa Conson, tenta la conclusione ma non vede la porta. Fin qui poco e nulla. Cambia tutto nella ripresa. Niang si fa vedere subito dalle parti di Marone che però gli toglie la palla dai piedi. L’episodio che sblocca la gara arriva a quattro minuti dall’inizio del secondo tempo quando Cardella si infuria per una punizione che Pizzi di Bergamo non assegna, manda a quel paese l’arbitro e si fa cacciare dal campo. Rosso diretto. Samb in dieci. Il Fano ha la strada spianata. Il vantaggio granata non tarda ad arrivare, con un siluro dal limite dall’area Carrà beffa Marone. Il Fano si illude di avere la gara in pugno ma deve ancora soffrire perché la Samb pareggia i conti 2 minuti dopo con Marras. Il Fano non si arrende, ci tiene troppo a questa partita. Quasi alla scadere dei 90 minuti regolamentari ecco Cecconi. Marone esce male dai pali e il numero 20 del Fano ne approfitta subito. Severini mette in area un bel cross, Cecconi colpisce di testa ma il pallone gli sbatte sulla spalla, Marone si distrae e la palla rimpalla in rete. La festa alla fine la fa il Fano.

Sabrina Vinciguerra