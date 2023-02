Urlo Pergolese al ’93. Il Lunano fa sul serio

LAURENTINA

1

OSTERIA NUOVA

1

LAURENTINA: Serallegri, Bartolomeoli, Francescangeli, Avaltroni, Serafini, Bardeggia, Ungureanu (35’ st Ciarloni), Frati (15’ st Fontana Michele), Ghetti (10’ st Caprini), Biagioli (30’ st Pisani), Aguzzi. All Fiori.

OSTERIA NUOVA: Azzolini, Berti, Zaccarelli, Paoli, Bonci, Baldini, Nesi Andrea (30’ st Gorini), Nobili, Pasini (25’ st Cangiotti), Saltarelli, Baffioni (30’ st Nesi Luca). All. Della Betta. Arbitro: Cavallo di Pesaro.

Reti: 36’ pt Bartolomeoli su rigote; 45’ pt Paoli.

SAN LORENZO IN CAMPO

Buon punto per la Laurentina che contro un’Osteria Nuova ben disposta in campo da continuità a risultati positivi. Succede tutto nel primo tempo: va in vantaggio la squadra di casa su calcio di rigore causato dal portiere ospite Azzolini che atterra Ungureanu; sul dischetto va capitan Bartolomeoli che insacca. Il pareggio del’Osteria Nuova arriva allo scadere del primo tempo: sugli sviluppi di calcio d’angolo, mischia in area risolta da Paoli. Nella ripresa non succede nulla, il risultato non cambia e le due formazioni si accontentano della divisione della posta.