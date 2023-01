Va sotto, soffre e poi piazza il colpo La cinica Vis zittisce l’Ancona

(4-3-3): Perucchini; Mezzoni, De Santis, Mondonico, Brogli; Simonetti, Gatto (32’ st Mattioli), Prezioso (13’ st Paolucci); Petrella (32’ st Di Massimo), Melchiorri, Moretti. All. Colavitto. A disp. Piergiacomi, Vitali, Martina, Bianconi, Camigliano, Lombardi, Spagnoli, Pecci, Barnabà, Mattioli, Fantoni, Basso.

VIS PESARO (3-5-2): Farroni; Rossoni (1’ st Gavazzi), Tonucci, Bakayoko; Ghazoini, Aucelli (24’ st Astrologo), Coppola, Di Paola (44’ st Venerandi), Borsoi (37’ st St Clair); Pucciarelli, Gerardi (37’ st Ngom). All. Renzoni (Brevi squalificato). A disp. Campani, Nina, Sanogo, Garau, Valdifiori, Gega.

Arbitro: Longo di Cuneo.

Reti: 20’ pt Melchiorri rig., 23’ st Ghazoini

Note – Serata gelida, spettatori 3.105 (163 ospiti), incasso 24.573 euro; ammoniti Rossoni, Coppola, Mezzoni, Gerardi, Prezioso, Tonucci, Gatto, Di Paola, Moretti; angoli6-0; rec. 2’ + 6’.

A furia di prendere schiaffi nel derby, la Vis ha reagito. E’ bastato un tiro in porta per uscire indenni dal Conero, sfruttando cinicamente l’episodio. Ma alla base del risultato c’è stata la difesa dell’uno a zero. Paradossalmente. L’essere rimasti in partita, evitando l’imbarcata di un primo tempo passato a incassare una gragnuola di colpi (11 conclusioni a uno per i dorici, 6-0 tiri in porta a zero), è stata la chiave di tutto. L’Ancona, calata alla distanza (mezzo tiro in porta nella ripresa) s’è illusa di poterla gestire e chiudere a piacimento, la Vis ha atteso umilmente il momento. Il gol? Merito del nuovo centravanti al debutto: Federico Gerardi ha difeso di fisico un pallone sull’out, s’è scrollato di dosso De Santis e ha atteso l’inserimento a centro area di Ghazoini per scodellargli l’assist sulla testa. E’ un gol che porta cose nuove nella stagione vissina. Il resto l’hanno fatto principalmente i difensori, a cominciare da un superbo Farroni, che ha negato due volte il gol a un Melchiorri voglioso di deliziare il nuovo pubblico. E i centrocampisti, che hanno potuto opporre solo abnegazione alla superiore qualità e alla pulizia gioco degli avversari.

In verità, per venti minuti la Vis ha disinnescato bene il Cavaliere armato, complici i ritmi bassi. C’è voluto l’episodio sfortunato – un rinvio in area di Bakayoko sul braccio di Coppola – per sbloccare il derby, con Melchiorri freddo dal dischetto. Il resto, fino al riposo, è stato un patimento, con imbucate continue: palle gol per Melchiorri (super Farroni), Simonetti (traversa), ancora Melchiorri (di nuovo Farroni). E poi Petrella, due volte, e ancora Melchiorri, di poco a lato. Sembrava dello stesso tenore la ripresa, con il subentrato Gavazzi (per Rossoni ammonito) a dare campo libero a Melchiorri con un retropassaggio maldestro, e Petrella a divorarsi in 2-0. Poi altri grossi rischi sui piazzati, e il solito Melchiorri in azione personale (fuori di poco).

E’ finita qui l’Ancona travolgente, il pari vissino le ha tolto lucidità e spocchia, l’ultimo assalto è stato scomposto. E c’è mancato poco che il subentrato Ngom, liberato da Coppola, non confezionasse il delitto perfetto a ridosso del 90’. Rimane un pari oltremodo gratificante, e la curva pesarese l’ha fatto capire.