Prima categoria oggi alle ore 15 anticipano sette partite su otto. In programma per la terza giornata del girone di ritorno gare d’alta classifica.

Falco Acqualagna-Athletico Tavullia. La Falco è prima in classifica e l’Athletico Tavullia è terza a 3 punti di distanza. Ecco quindi che l’interesse per la posta in palio è altissimo. Si gioca al Comunale Principale di Fermignano.

Nuova Real Metauro-Audax Calcio Piobbico. Altra partita importante: le due compagini hanno necessità di risalire la corrente e non possono più permettersi battute d’arresto.

Le altre partite: Laurentina- Vismara; Osteria Nuova-Tavernelle; Pesaro Calcio-S. Veneranda (ore 14,30). Lunano- Maior e Unione Calcio pergolese- Real Altofoglia. Domani alle ore 15 si gioca la restante partita: Avis Montecalvo- Mercatellese.

Seconda categoria (girone A). Oggi ore 15 si anticipano 6 gare: Ca Gallo-Vis Canavaccio; Carpegna-S.Cecilia Urbania; Casinina-Isola di Fano; O.Macerata Feltria-Atletico Luceoli; Piandirose-Avis Sasscorvaro; Viridissima Apecchio-Monte Cerignone Valconca. Domani si giocherà alle ore 15 invece il big-match della 3ª giornata di ritorno, ovvero Peglio-Vadese, la prima contro la terza. Un derby molto sentito e che sicuramente richiamerà il pubblico delle grandi occasioni. L’altra partita di domani è Schieti Valfoglia, anche questa alle ore 15.

Girone B. Aanticipa oggi l’intera giornata, questo il programma: Csi Delfino Fano- Monte Porzio (ore 14,30); Cuccurano-Arzilla (ore 15); Della Rovere-Villa Ceccolini (ore 15); Real Gimarra-Muraglia (ore 15); Hellas Pesaro- Senigallia (ore 14,30); Marottese Arcobaleno- Atletico River Urbinelli (ore 15); Trecastelli-Pontesasso (ore 15); Usav Pisaurum-Torre San Marco (ore 15).

am.pi.