Valdinocci record, suo il "doppio" Mondiale

Non era mai successo prima. Jordan Valdinocci è per la seconda volta consecutiva campione mondiale Kickboxing K1. Dopo aver portato a casa la cintura mondiale WKU, strappa il titolo mondiale ISKA 67 kg al francese Jamal Wahib con una super prestazione dopo cinque round ai punti. La seconda cintura mondiale il 30enne di Pesaro l’ha conquistata al Casinò di Campione d’Italia. L’ottima prestazione di Valdinocci gli è valsa il verdetto unanime favorevole dei giudici e gli attestati di stima di tutti gli esperti del settore. Essere il detentore di due titoli mondiali è record assoluto.

Valdinocci, a chi dedica questo risultato?

"A tutte quelle persone che mi sono state vicino durante la preparazione che è stata tosta. A partire dal mio allenatore Fabio Rotunno, al mio nutrizionista Diego Vergoni, al mio preparatore atletico Antonio Pannella e alla mia famiglia. A tutti quelli che hanno creduto in me".

Come ha reagito Pesaro alla sua vittoria?

"Essendo il combattimento in diretta mondiale molte persone hanno tifato per me da lontano, seguendomi da casa o nei bar. Poi un bel gruppo di supporter sono venuti a incitarmi dal vivo. C’erano tanti pesaresi. E’ stato molto bello".

Lei ha fondato una palestra nella sua città. Come è la partecipazione?

"Abbiamo 350 iscritti, di tutte le età. Dai cinque anni ai 66 anni. La più grande, tra l’altro, è una donna. E’ uno sport per tutti. Il rischio è meno di giocare a calcio o basket. Il contatto viene gestito. E’ una disciplina che insegna il rispetto e la cultura delle arti marziali e se si svolge in un ambiente moderno c’è solo da divertirsi".

Come promuove questo sport?

"Organizzo seminari in tutto il mondo, mi sono formato viaggiando in tutti i continenti. A Pesaro collaboro con le scuole e con le forze dell’ordine. La polizia viene ad allenarsi da me. Cerco di trasmettere al territorio l’amore per questo sport".

E’ vero che lavora anche con atleti speciali?

"Sì da noi si allena un ragazzo in carrozzina. Ci sono gare anche per i diversamente abili".

La sua fama è mondiale. La chiamano ad allenare anche in altri Paesi. Dove è che questo sport è più praticato?

"In America è il primo sport. Ma anche in Italia si sta diffondendosi. Basta guardare un combattimento e ti innamori. E’ una disciplina che ti riporta alle origini, è la massima espressione del corpo e trasmette tanti valori. Chi viene in palestra aumenta la propria autostima, è uno sport completo. Dal punto di vista amatoriale è un modo per confrontarsi e sfogarsi, infonde benessere fisico e mentale".

Quale è il suo segreto per vincere?

"La costanza, la passione e l’ossessione per i dettagli".

Beatrice Terenzi