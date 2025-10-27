Valentino Rossi e la 100 Km dei Campioni: data, biglietti e dove vedere la gara al Ranch di Tavullia

Tavullia (Pesaro), 27 ottobre 2025 - Puntuale come il cambio dell’ora, ma sempre capace di accendere l’attesa, è in arrivo l’undicesima edizione della “100 Km dei Campioni”, l’evento firmato Valentino Rossi che ogni anno trasforma il Motor Ranch di Tavullia nel centro del mondo motociclistico. La data è fissata (28 e 29 novembre), e chi si sta chiedendo come procurarsi i biglietti, forse non sa che, come da tradizione, si potrà entrare solo su invito. E quindi sperare in qualche modo di entrare nella rosa del Dottore. Già lo scorso anno gli ospiti furono circa 1.500, con una tribuna dedicata e un’atmosfera da happening sportivo e mondano insieme.

La 100 km dei Campioni attesa al Ranch di Tavullia di Valentino Rossi i prossimi 28 e 29 ottobre

Piloti di ieri e di oggi

Ciò perché non è un appuntamento qualsiasi, ma una vera e propria festa di fine stagione, un “Valentino & Friends” che mescola adrenalina, spettacolo e amicizia. Al Ranch, tra l’odore di terra e benzina, si ritrovano piloti di ieri e di oggi, ma anche volti noti del cinema, della musica e dello sport. Un modo per salutare la stagione e celebrare la passione per le due ruote in una cornice unica, dove ogni curva racconta un pezzo di storia del Dottore. L’edizione in arrivo segue quella che si è corsa a gennaio. Allora furono due giorni di festa e agonismo tra scivolate, duelli spettacolari e le vittorie della stella della Moto2 Diogo Moreira (Italtrans Racing) — l’anno prossimo in MotoGP con il team Honda Lcr — e dell'otto volte campione del mondo nelle Supermoto, Thomas Chareyre. La lista dei piloti verrà svelata a breve da Rossi e promette nomi di spicco: ai membri del team VR46l si affiancheranno ospiti internazionali, piloti MotoGP, Superbike e crossisti di livello mondiale. Una miscela perfetta di talento e spettacolo.

La formula della 100 km dei Campioni

La formula della "100 km dei Campioni” resta quella collaudata: una gara endurance a coppie lunga 100 chilometri, con circa 23 team (per un totale di 46 piloti) impegnati in turni di cinque giri ciascuno. Il tutto per una durata complessiva di un’ora e 45 minuti. Il tracciato, lungo 2,4 chilometri, è un serpentone di terra con curve in contropendenza, rettilinei brevi e traiettorie da interpretare. Si corre con moto da cross da 450cc, ognuno con la propria marca di riferimento: Honda, Yamaha, Ktm, Ducati, secondo la fedeltà sportiva di ciascun pilota. Non è solo una gara di resistenza e tecnica, ma un rituale di fine stagione, il modo con cui Valentino e la sua “academy” celebrano la passione che li unisce. Tra fuochi d’artificio, musica, cibo e battute in dialetto romagnolo, Tavullia così si prepara a un altro weekend di pura magia motoristica. E per chi sogna di esserci, l’unico consiglio è sempre lo stesso: sperare in un invito.