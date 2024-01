Valentino Rossi, ecco la 100 km dei Campioni: i grandi delle moto a Tavullia

Tavullia (Pesaro Urbino), 11 gennaio 2023 – Motori accesi e ‘gas a martello’, direbbe il commentatore Sky Guido Meda, perché domani ha inizio la "100 km dei Campioni", la gara al ranch di Valentino di Rossi che ogni anno accoglie i migliori campioni di motociclismo in circolazione. Giunta alla sua nona edizione, la manifestazione si svolgerà domani e sabato e si concluderà con la premiazione della coppia vincitrice del torneo.

Intanto oggi si sono svolte le prove libere che hanno visto Rossi primeggiare su tutti: "Ho fatto il giro veloce del turno, 2:02.854. Ho sensazioni buone con la moto, adesso faccio altri giri per simulare una manche della gara. Ci siamo", ha commentato il numero 46 in un video pubblicato sui suoi social.

Le previsioni del tempo promettono bene, dopo la pioggia caduta nella notte tra mercoledì e giovedì si dovrebbe riuscire a correre senza impedimenti metereologici. Lo sterrato si sta asciugando e tutto è pronto per ospitare la gara al Rossi Motor Ranch di Tavullia, divenuta una vera e propria tradizione, tanto da attirare anche la tv (verrà trasmessa da Sky). I campioni di Moto GP e Superbike hanno già preso feeling con la pista, anche se molti di loro la conoscono già bene, come il campione del mondo in carica Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, Luca Marini, Andrea Migno, Marco Bezzecchi e tanti altri. Il torneo prevede due diverse tipologie di gare di endurance: l’Americana Race e la 100 km dei Campioni (endurance a coppie), in motocicli da cross.

Ecco tutti i piloti presenti, in ordine alfabetico: Alberto Surra (Moto3), Alessandro Zaccone (MotoE), Andrea Mantovani (CIV), Andrea Migno, Andrea Verona (Enduro), Augusto Fernández (MotoGP), Danilo Petrucci (WSBK), Dennis Foggia (Moto2), Diogo Moreira (Moto2), Elia Bartolini (WSSP300), Fabio Di Giannantonio (MotoGP), Filippo Farioli (Moto3), Filippo Fuligni (WSSP), Ivan Ortola (Moto3), José Antonio Rueda (Moto3), Ferran Cardus (American Flat Track), Francesco Bagnaia (MotoGP), Franco Morbidelli (MotoGP), Lorenzo Gabellini (CIV), Luca Marini (MotoGP), Luca Ottaviani (CIV), Manuel Gonzalez (Moto2), Matteo Gabarrini (Campionato Italiano MiniGP), Marco Belli, Marco Bezzecchi (MotoGP), Matteo Bertelle (Moto3), Mattia Casadei (MotoE), Mattia Pasini (Moto2), Michael Ruben Rinaldi (WSBK), Nicola Fabio Carraro (Moto3), Pedro Acosta (MotoGP), Remy Gardner (WSBK), Sammy Halbert (American Flat Track), Tatsuki Suzuki (Moto3), Tim Neave (BSB), Tito Rabat (WSBK), Thomas Chareyre (Supermoto), Tom Neave (BSB), Valentino Rossi (WEC, 4 ruote), Xavier Artigas (Moto3).