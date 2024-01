Valentino Rossi e Luca Marini, i fratelli invincibili della ’100 km’

Pesaro, 15 gennaio 2024 – Hanno riportato a casa l’ambito trofeo e hanno brindato al successo nella terza cantina più antica del mondo, già nota a diversi vip e personaggi dello spettacolo: il ‘dottore’ Valentino Rossi e il fratello Luca Marini si sono imposti, sabato, alla 100 km dei campioni al ranch di Tavullia.

Un appuntamento a metà fra agonismo e goliardia, ormai caro ai fan di Vale che, anche sabato pomeriggio, si sono presentati numerosi al suo personale paddock di terra e sassi a Tavullia, sul cui sterrato si tiene l’intera gara (in 50 giri, percorsi dai due fratelli con il tempo record di 1h 45’54").

Valentino Rossi e Luca Marini

Per festeggiare, la nutrita truppa – oltre allo staff, erano presenti tutti i piloti della VR46 Riders Academy e, tra gli altri, Danilo Petrucci, Andrea Verona, Pedro Acosta e il riminese Michael Ruben Rinaldi – ha scelto la vicina Tenuta del Monsignore, a San Giovanni in Marignano.

La tenuta - fondata nel 1385 dai fiorentini Tosino e Giovanni Bacchini, in fuga dalla loro città, messa a ferro e fuoco dal sanguinoso conflitto fra guelfi e ghibellini – si estende oggi su una superficie di circa 135 ettari, di cui circa 85 a vigneti e 13 a oliveti. Ed è una location assai gettonata per eventi e cerimonie, potendo ospitare. I titolari, Sandro Bacchini, classe 1939, e la figlia Nicoletta, rappresentano rispettivamente la diciottesima e diciannovesima generazione di vignaioli e custodiscono una tradizione quasi millenaria, tale da rendere l’azienda di San Giovanni in Marignano, al pari di altri nomi storici del settore.

Oltre ad aver ospitato la festa di Valentino Rossi, la tenuta di San Giovanni in Marignano ha accolto, solo pochi giorni fa, una troupe del canale RaiNews24. E, nell’ultimo scorcio del 2023 sono state documentate, sugli stessi canali social dell’azienda, le visite di numerosi vip: dall’attore comico Massimo Boldi a Roby Facchinetti dei Pooh, fino allo showman Fiorello.

Ma intanto, prima dei bagordi alla tenuta del Monsignore di San Giovanni in Marignano, Valentino Rossi e i suoi piloti hanno dato spettacolo di fronte ad un pubblico entusiasta delle prestazioni di motociclisti d’eccezione.

Ad assistere alle evoluzioni dei campioni delle due ruote, anche il sindaco di Pesaro Matteo Ricci: "Che spettacolo la 100km dei Campioni al ranch di Valentino Rossi a Tavullia – ha scritto Ricci – l’energia e l’entusiasmo del mito del campione più grande di sempre, per uno degli eventi più attesi e partecipati dagli appassionati delle due ruote, arricchisce la nostra Terra di Piloti e Motori".