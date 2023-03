Valfoglia di roccia Sbanca Osimo con una doppietta

osimostazione

: Bottaluscio; Masi, Gyabaa Douglas, Staffolani, Bah (30’ st Karalliu); Rinaldi, Ascani, Premi, Nanapere; Polenta (30’ st Mazzocchini), Pellegrini (1’ st Gelli). All. Girolomini.

VALFOGLIA: Adebiyi, Morbidi, Scoccimarro, Pagnello, Gallotti (40’ st Bruno), Valler, Marcolini (30’ st Renzi), Ricciotti (25’ st Elezaj), Bartolomioli (35’ st Cirulli), Diomede (30’ st Carboni), Franciosi. All. Angelini.

Arbitro: Cocci di Ascoli Piceno.

Reti: 38’ pt Pagnello, 20’ st Franciosi.

Pesante è la sconfitta interna per i ferrai contro un roccioso Valfoglia. Già in avvio i pesaresi dimostrano un altro piglio con buone geometrie che mandano in crisi i biancoverdi. All’8 la punizione dal limite di Diomede termina di poco a lato. I ragazzi di Girolomini provano a replicare al 25’ con Nanapere che manca la battuta a pochi passi dalla porta. Il Valfoglia al 27’ va vicino al gol con Morbidi col tiro deviato da Bottaluscio a incocciare la traversa. Al 30’ episodio a favore dei ferrai che usufruiscono della concessione di un calcio di rigore per fallo su Masi. Dal dischetto Bah spedisce alto. Tuttavia, il Valfoglia continua a comandare il gioco. Cosicché al 38’ da calcio d’angolo è pronto sul primo palo Pagnello che di testa realizza la rete del vantaggio ospite. Nella ripresa la musica non cambia. Rinaldi s’immola su conclusione a botta sicura di Franciosi. Poi i ferrai rimangono in dieci per doppio giallo a Gyabaa. In inferiorità numerica nel tentativo di recuperare il risultato la Stazione si getta in avanti con generosità, ma senza costrutto. Tant’è che al 65’ Bartolomioli serve la palla che Franciosi deve solo spingere in rete per il raddoppio.