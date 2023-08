Varese fa il colpo sotto i tabelloni: grande arrivo di Cauley-Stein a Pesaro

Mentre la Vuelle ha completato il suo roster per la stagione 202324, altre squadre di serie A stanno mettendo a segno gli ultimi colpi. Sul mercato italiano ha fatto sensazione il passaggio di Paul Biligha da Milano a Trento: dopo anni in cui ha visto più la panchina che il parquet una grande occasione per il pivot classe ’90 di concludere la carriera da protagonista. Percorso inverso, invece, per Diego Flaccadori che lascia la Dolomiti Energia e si accorda con l’Armani sfidando la tradizione che negli ultimi anni ha visto tanti talenti azzurri spegnersi a causa del poco utilizzo. Gran colpo, invece, per Varese che piazza dentro l’area un pivot potenzialmente da urlo: l’ingaggio di Willie Cauley-Stein, 30 anni, 2,13, è alla sua prima volta in Europa dopo 420 partite in NBA, con le maglie di Sacramento, Golden State, Dallas e Philadelphia. L’Openjobmetis lo annuncia pochi giorni dopo l’arrivo di coach Tom Bialaszewski.