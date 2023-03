Varese Pesaro 110-99, non basta la miglior partita di Totè

La Carpegna Prosciutto Pesaro torna da Varese con un ko (foto Ciamillo)

Varese 11 marzo 2023 - Pesaro perde a Varese: 110 a 99. E ci stava. Ma non torna a casa come un pugile suonato che passa da ko a ko. Perché i termini di questa sconfitta non sono esattamente quelli di domenica scorsa in casa contro Brindisi.

Che è stata una storia da andare ai botteghini e chiedere il rimborso del biglietto. Nel match contro Varese ha pesato, modificando un po’ tutti gli equilibri, l’assenza di un’ala forte in quella parte del campo dove i giocatori di Matt hanno combinato l’inferno.

Tutti giocatori più piccoli arrivano alla fine rotazioni difensive per andare ad infastidire giocatori come Brawn oppure Owens che hanno fatto l’inferno: praticamente infallibili nel tiro pesante. E nel finale a tenere lontano i pesaresi ci ha poi pensato Johnson.

Per avere un’idea delle medie al tiro: Varese ha portato a casa un 16 su 31 da 3 pari a 51,6 per cento; Pesaro con 11 su 31 pari al 35 per cento.

Poco ha giovato il fatto che la formazione di Repesa ha vinto la guerra sotto i rimbalzi (40 contro 38) ed anche il fatto che Totè ha forse sfoderato la miglior partita dall’inizio del campionato (7 rimbalzi con 8 su 12 al tiro) così come ha giocato bene Kravic (5 su 8 con 7 rimbalzi e con 5 su 6 ai liberi).

Il problema pesante della Carpegna Prosciutto è stata l’assenza nel ruolo di ala grande di Charalampopoulos per cui la difesa si è ritrovata spesso sbilanciata e sugli angoli si creavano praterie.

Per il resto Repesa non ha trovato continuità nei suoi uomini perché Rahkman è uscito dalla... rianimazione, ma si è fatto sentire solo nel secondo quarto, quello dell’aggancio ai varesini che erano volati fino a più 16.

Una gara a macchia di leopardo perché Cheatham ha giocato bene per 30 minuti per poi sbagliare tutto nell’ultimo quarto.

Moretti più tonico rispetto agli ultimi match soprattutto nella casa che gli viene meglio e cioè il finalizzatore. Perde Pesaro ma non lascia dietro di sé la scia di una formazione bollita e alla canna del gas. Perché si sono visti dei risvegli andando a suffagare la teoria che voleva lo smaltimento dei carichi atletici che tutti i giocatori hanno fatto durante la sosta in campionato.

All’interno del gruppo l’unico giocatore che ha dato l’impressione di essere ancora dietro l’angolo è Tambone.

Domenica arriva Brescia che ha asfaltato Pesaro in coppa Italia, ma la Carpegna Prosciutto avrà in campo Daye. Partita dal destino incerto.

Il tabellino

OPENJOBMETIS VARESE: Ross 17, Woldetensae 5, De Nicolao 3, Reyes 13, Librizzi 3, Virginio ne, Ferrero, Brown 27, Caruso 3, Owens 24, Johnson 15. Allenatore: Brase

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO: Kravic 15, Abdur-Rahkman 23, Visconti 7, Moretti 16, Tambone 3, Stazzonelli ne, Gudmundsson, Totè 17, Cheatham 11, Delfino 7. Allenatore: Repesa

ARBITRI: Lo Guzzo-Bongiorni-Catani

NOTE: parziali 34-23, 62-59, 88-80. Tiri liberi Varese 22/29, Pesaro 20/25. Usciti per cinque falli nessuno.