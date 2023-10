Vela La fanese Moretta si ripete alla Veleziana. Prima di categoria e 18ª assoluta in classifica

Dopo il 30° posto su 1.770 iscritti alla Barcolana - miglior piazzamento fra le imbarcazioni marchigiane - "Moretta", iscritta al Club Nautico fanese Vivani, ha colto un altro piazzamento inaspettato alla Veleziana, giugendo prima di categoria e 18ª in classifica generale su 270 partecipanti.

Il poco vento ha favorito la partenza veloce delle barche più piccole e Moretta è riuscita ad entrare nel canal grande in 9ª posizione. Progettata da Matteo Polli, Moretta è una "corsa 915" della lunghezza di 9,15 metri realizzata nel cantiere fanese Magnani Yacths. Scesa in acqua nel mese di maggio, dopo un breve periodo di addestramento del giovane equipaggio ed una prova tecnica in occasione della "Regata per la vita" organizzata dal Rotary club di Fano, Moretta si sta facendo onore in regate di grande tradizione: "È stata una grande soddisfazione aver tenuto testa a lungo al Moro di Venezia, la barca di Gardini che ha partecipato alla America’s Cup" dice l’armatore Andrea Pierini che ringrazia il suo equipaggio: Giovanni Pierini, Pietro Corbucci, Alex Montanari, Carmine De Feo, Francesco Ciaschini, Luca Lovato.