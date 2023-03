"Vendetta" Vis 85 anni dopo: l’Under 14 batte la Roma

C’è anche una vis che vince, è l’under 14 allenata da Lorenzo Radi, che ha compiuto una vera impresa battendo nonostante fosse ultima in classifica la capolista Roma allenata dal figlio di Bruno Conti. Una grande gioia per i biancorossi e uno psicodramma per i romanisti, che proprio in virtù di questa sconfitta inattesa sono stati superati dai cugini della Lazio. La Vis ha vinto questa storica partita con un gol di Giuliani grazie ad un lancio della difesa che ha pescato Gradeci sulla destra che ha crossato dal fondo trovando Giuliani pronto ad infilare il portiere locale. Poi è stato un assedio con una ventina di occasioni per la Roma, che ha tirato, stando alle cronache romane, solo 8 volte, trovando la resistenza dei ragazzi della Vis che mano a mano che passava il tempo hanno sempre più creduto nell’impresa. La squadra allenata da Radi è tornata così a Pesaro con una prestigiosa vittoria che ha costretto la Roma ad abdicare in favore della Lazio che l’ha scavalcata in classifica.

Questa era la seconda volta che una formazione della Vis Pesaro affrontava una formazione della Roma. L’unico precedente risale al 1938 quando la prima squadra della Vis affrontò la Roma in coppa Italia, in una gara valevole per i sedicesimi di finale. La partita si giocò a Pesaro in una fredda giornata di dicembre dove la formazione giallorossa batté la Vis 0-4 che estromise i biancorossi dalla coppa. Scriveva il Resto del Carlino in il 26 dicembre 1938: "...da tutte le città vicine sono convenute al Benelli centinaia di tifosi per ammirare i giocatori della Roma. Sono state presenti 3000 persone e e l’incasso rappresenta un primato per gli incontro calcistici svoltisi sul campo di Pesaro". Quindi un inciso sulla mancanza di parcheggi che era cronica anche a questi tempi proprio come oggi: "...oggi nella via Rossi sono state accatastate, la parola più adatta, oltre duecento automobili che alla fine della partita hanno prodotto un vero ingorgo del traffico. Proponiamo perciò di allargare il piazzaletto all’incrocio delle due strade...". Quanto alla partita, "...la vittoria della Roma è stata netta e convincente per tecnica di gioco, per superiorità di uomini, per azioni di squadra...pur essendo il campo pantanoso e viscido per la pioggia degli scorsi giorni, il gioco imposto dalla Roma è stato di classico rasoterra a triangolo...Della Vis tutti molto bene, tutti bravi questi ragazzi, che hanno iniziato il campionato senza alcuna pretesa e nella Coppa Italia sono arrivati a giocare il quinto turno con la Roma..tra i migliori Mancini, Baffioni, Barbieri e Bedosti che hanno fatto barriera davanti alla loro porta...". Negli altri sedicesimi erano impegnate anche Juventus e Inter.

Alessandro Moretti